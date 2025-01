L'Institut d'Estudis Eivissencs demana la retirada del pla de segregació lingüística als centres educatiu

L'Institut d'Estudis Eivissencs demana al govern de les Illes Balears que retiri de manera immediata el pla de segregació lingüística que s'ha implantat als centres educatius i que ha suposat una despesa innecessària, així com un greu intent d'arraconar la llengua catalana alhora que segrega els infants en funció de la llengua triada pels seus pares.

Aquest pla entra en contradicció amb l’Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, on es posa en manifest que «les institucions de les Illes Balears garantiran l'ús normal i oficial dels dos idiomes, i prendran les mesures necessàries per assegurar el seu coneixement i crearan les condicions que permetin arribar a la igualtat plena de les dues llengües».

«Amb aquest pla el que s'aconsegueix és minvar encara més l'ús i el coneixement de la llengua catalana, que és la que està en inferioritat respecte a la castellana. D'altra banda, consideram que també entra en contradicció amb la Llei de Normalització Lingüística de les Illes Balears», valora l’IEE.

L'Institut d'Estudis Eivissencs considera que aquest Pla té com a única finalitat que «la llengua pròpia de les Illes Balears, el català, perdi encara més presència en l'ús normalitzat dins la nostra societat. Però, a banda de consideracions legals, que no són menors, el model que hem tingut fins ara, emparat en les lleis aprovades per àmplies majories al Parlament de les Illes Balears, ha demostrat ser assumible per a la gran majoria de la població. No hi ha tampoc cap fonament pedagògic per canviar el que fins ara ha funcionat, i el que s'està fent és segregar els alumnes per raó de llengua, que està expressament prohibit per la Llei d'Educació de les Illes Balears».

L'IEE creu que aquest pla, així com altres mesures que ha pres el Govern Balear en contra del coneixement i l'ús del català en la sanitat i en la funció pública, obeeix únicament a «fer el gust» als plantejaments de Vox, «enemic declarat de la nostra llengua, per tal de mantenir el seu suport parlamentari».

El fet que siguin ben pocs els centres que s'han acollit a aquest pla, «demostra que no és una demanda de la societat, sinó la d'un partit contrari a la normalització del català, i que el govern de les Illes Balears el que ha de fer és vetllar per la normalització progressiva de la llengua catalana en tots els àmbits, especialment en l'educatiu», expressa l’IEE.

L'Institut d'Estudis Eivissencs demana la retirada immediata del Pla Pilot, i que els milions d'euros pressupostats a tal fi es destinin a «millorar realment l'educació i a incentivar l'ús i el coneixement de la llengua catalana en tots els àmbits».