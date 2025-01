Canviem el Rumb celebra «amb cautela» les mesures per a l'habitatge anunciades pel Govern espanyol: «La situació que vivim a Eivissa i Formentera és dramàtica»

La plataforma Canviem el Rumb celebra «amb cautela» les mesures anunciades pel Govern d’Espanya per a impulsar l’accés a l’habitatge, «especialment per la manca de mesures eficaces aplicades fins ara pel Govern de les Illes Balears». «La situació que vivim a Eivissa i Formentera és dramàtica, amb centenars de residents obligats a viure en condicions indignes», han assenyalat.

«La limitació de compra d’habitatges per part d’extracomunitaris suposarà una ajuda, però hem d’anar més enllà i buscar implantar restriccions a la compra d'habitatges per part de no residents, europeus inclosos», expliquen.

Canviem el Rumb celebra els incentius que inclourà bonificacions als propietaris que lloguen habitatges a preus assequibles, tenint en compte el negatiu del Govern de les Illes Balears a declarar zones tensionades, però tot i que sancions i un augment d’impostos a grans empreses que explotin els seus immobles tendran efectes dissuasius, «defensam l’eliminació progressiva de tots els lloguers turístics que estan distorsionant el mercat immobiliari».

La plataforma apunta que l'expansió descontrolada de l'habitatge turístic, tant legal com il·legal, ha provocat un augment exponencial dels preus del lloguer i de la compra d'habitatges, provocant un autèntic empobriment de les famílies, moltes de les quals s'han vist obligades a abandonar l'illa.

«Quants de nosaltres tenim amics i familiars que han hagut de marxar d'Eivissa o Formentera per aquest motiu? Cal eliminar, turística legal al nostre territori, que ha reduït dràsticament el parc d’habitatges a les illes. L’habitatge ha de deixar de ser un negoci. Hem de recuperar tots els habitatges per a l’ús residencial. La persecució de pisos turístics il·legals no és suficient», remarquen.

A més, apunten que la construcció de més habitatges socials «tampoc és una mesura necessària i tampoc sigui la solució en un territori amb escassetat de recursos com l’aigua».

«Vivim en una situació distòpica on continua la construcció de mansions de luxe a tota l'illa mentre que no deixa de creixa el gran nombre d'assentaments improvisats», han conclòs.