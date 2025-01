Inaugurada la nova estació d’ITV de Calvià, que permetrà fer 9.000 inspeccions mensuals

El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha inaugurat l’estació de la inspecció tècnica de vehicles (ITV) de Calvià, ubicada al polígon de Son Bugadelles. Una instal·lació que permetrà fer 9.000 inspeccions mensuals —4.500 més que l’estació mòbil ubicada a Calvià— i que ja contribueix a reduir les llistes d’espera a tota l’illa.

Durant la inauguració, el president Llorenç Galmés ha descobert una placa commemorativa acompanyat del batle de Calvià, José Antonio Amengual; del conseller de Territori, Mobilitat i Infraestructures, Fernando Rubio, i de consellers insulars, batles i regidors dels municipis de la comarca.

Les obres de l’estació de Calvià han tengut un cost d’1,9 milions d’euros. Comptarà amb dues línies d’inspecció de turismes, dues per a vehicles pesants, més una línia per a motos. S’ha construït en un solar municipal, cedit per l’Ajuntament de Calvià, mitjançant una concessió administrativa, al Consell per a l’explotació de la ITV. La institució insular abonarà un cànon anual de 100.000 euros a l’Ajuntament durant els primers deu anys. La durada de la concessió administrativa és de trenta-cinc anys prorrogables a cinquanta.

El president Galmés ha explicat que l’entrada «en funcionament de l’estació de Calvià és una fita important en el nostre objectiu de reduir les llistes d’espera i, amb el nou contracte de la ITV per als pròxims dos anys, doblarem les inspeccions els primers mesos de 2025 i passarem, al llarg de l’any, de les 480.000 revisions que es feren el 2024 a 650.000 per a enguany». Galmés ha remarcat que aquestes millores ja es noten i prova d’això és que, a les cinc estacions hi ha cites disponibles per passar la ITV dins el mes de gener i el febrer.

El Consell de Mallorca posa a disposició dels usuaris un nou portal per a demanar hora: ITV.Mallorca.es. En aquest web, els usuaris poden demanar cita i també fer el pagament, de manera que poden acudir directament a la línia d’inspecció sense haver de passar prèviament per les oficines.

La institució insular va adjudicar el nou servei d’ITV el passat mes de juliol. Després de resoldre una sèrie de recursos en què els tribunals donaren la raó al Consell, el mes de novembre es va fer l’adjudicació definitiva per un import de 33 milions d’euros durant els dos pròxims anys. El nou contracte amb ITV Vega Baja preveu obrir l’estació nova del polígon de Son Bugadelles de Calvià i incrementar un 35 % les inspeccions anuals a tot Mallorca. Tot això serà possible gràcies a l’augment de la plantilla amb 55 treballadors, 30 dels quals seran per a l’estació nova de Calvià i la resta es repartiran entre les estacions de Palma, Inca i Manacor.