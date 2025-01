Activat el protocol de fred per a garantir l'atenció a les persones sense llar a Mallorca

El Consell de Mallorca, a través de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), ha activat el protocol d’emergència especial, que es posa en funcionament davant condicions climatològiques adverses o una baixada significativa de les temperatures, com és el cas que vivim aquests dies.

El protocol d’emergència especial té com a principal objectiu que totes aquelles persones que pernocten al carrer de forma habitual i vulguin accedir a un dels centres de la Xarxa d’Inclusió, puguin fer-ho. Habitualment s’activa quan I’Agència Estatal de Meteorologia de les Illes Balears preveu temperatures nocturnes per sota dels 6 graus o fenòmens adversos com pluja o vent. La Unitat Mòbil d’Emergència Social (UMES), juntament amb l’Equip de Valoració (tots dos serveis integrats a la Xarxa d’Inclusió), activen aquest protocol especial que roman operatiu fins que les condicions meteorològiques milloren i la sensació tèrmica és menys freda.

Durant el temps que es manté actiu el protocol, que es coordina també amb els serveis socials de l’Ajuntament de Palma, no es tenen en compte els requisits mínims necessaris per accedir a cada un dels centres d’acollida en condicions meteorològiques normals. A més, i en cas que sigui necessari, s’incrementa el nombre de places habituals dels diferents albergs que formen la Xarxa.

Així mateix, la UMES, servei de l’IMAS gestionat per Creu Roja, amplia el seu horari d’atenció nocturna, de les 20.00 a les 03.00 hores (davant el seu horari habitual de les 22.00 a les 02.00h). També s’intensifiquen els esforços per localitzar i convèncer les persones que viuen al carrer perquè accedeixin a acudir a algun d’aquests centres i se reforça el repartiment de mantes, begudes calentes i el servei d’acompanyament i seguiment a les persones usuàries.

Xarxa d’Inclusió

La Xarxa d’Inclusió Social del Consell de Mallorca és el conjunt de programes i serveis que es gestionen des de l’IMAS per atendre la població en situació d’exclusió social o risc d’exclusió.

Els recursos residencials que formen part de la Xarxa i es veuen afectats pel protocol d’emergència són: Primera Acollida o Ca l’Ardiaca, centre de baixa exigència, adreçat a qualsevol persona en situació d’exclusió social; sa Placeta, dirigit a persones en situació d’exclusió social i centrada en l’atenció a persones amb problemes de politoxicomania activa o en procés de deshabituació; Casa de Família, per a persones en situació d’exclusió social, però amb problemàtica de toxicomania alcohòlica amb o sense possibilitats de reinserció social; Ca’ls Agustins, Ruberts i l’alberg de Manacor, dirigit a usuaris sense sostre, però sense cap tipus de toxicomania activa.

La Xarxa es completa amb la UMES, el servei d’emergència social, tant nocturn com diürn que dona atenció directa als usuaris que viuen al carrer i l’Equip de Valoració, que té com a principal funció valorar, derivar, i fer el seguiment de els usuaris de la Xarxa.

A més la Xarxa disposa d’altres serveis no residencials el funcionament de les quals no es veu afectat per la situació d’emergència i que tenen com a principal objectiu donar acompanyament per a la inserció sociolaboral a persones en risc d’exclusió o d’altres més específics per a ex reclusos en situació d’exclusió social.