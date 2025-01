[VÍDEO] Tomeu Coll a VIDA: «L'art és per a mi una forma de gaudir. Quan estic al taller creant, és el millor moment»

La plataforma audiovisual VIDA ha visitat el taller del pintor llosetí Tomeu Coll i li ha fet una entrevista en profunditat, per conèixer la seva feina i el seu univers creatiu.

Tomeu Coll ha donat un quadre a la campanya 'creem VIDA' que ha de fer possible la creació de la plataforma audiovisual VIDA. Es tracta de 'Prou parla el temps', un quintet de quadres de 70 per 50 centímetres, fet en tècnica mixta sobre paper. Forma part de l'exposició de Tomeu Coll 'El buit d'on has vengut', títol inspirat en un poema de Francesc Garriga.

L'autor

Tomeu Coll (Lloseta-Mallorca,1979). Al llarg de la seva trajectòria professional, Tomeu Coll ha posat de manifest un personal discurs humanista en què fusiona sabers, lectures, conceptes, sentiments… i una acció creativa molt personal que combina l’abstracció amb la figuració, formant un cosmos amb un cromatisme molt particular. La seva obra és una narració pictòrica, de mirada i traducció filosòfica, en un diàleg reflexiu amb el surrealisme. Hem de prendre com a dades iconogràfiques en el seu treball la figura humana, objectes quotidians com a vehicles i recipients, així com diversos elements geomètrics plens de simbologia que conformen el seu hàbitat.

Els seus projectes individuals s’han exhibit a diferents espais de Mallorca, Menorca, Eivissa, Barcelona, Madrid, València, Alacant o Gijon entre d’altres. De forma col·lectiva, ha exposat a gran part del territori nacional (Andalusia, Madrid, Catalunya, Galícia, País Valencià…) i a països com Holanda, Bèlgica, França, Suïssa, Polònia, Portugal, Suècia, Anglaterra, Algèria o a ciutats com Boston, Miami i Nova York als Estats Units. En el 2010 fou nominat 'Creador Jove de l’any' de les Illes Balears.