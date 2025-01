El comerç local de Mallorca afronta amb «il·lusió» la nova campanya de rebaixes

El comerç local de Mallorca afronta amb «il·lusió» les rebaixes, malgrat estar liberalitzades, i esperen que les vendes continuïn la tendència «molt positiva» de la campanya de Nadal. Així, la presidenta de l'Associació del Petit i Mitjà Comerç de Mallorca (Pimeco), Carolina Domingo, ha advertit que, des que es van liberalitzar, les campanyes de rebaixes «no són positives per al petit comerç», ja que aquestes, que abans solien celebrar-se habitualment després de la celebració dels Reis Mags i el mes d'agost, «s'acompanya de moltes rebaixes i descomptes previs i posteriors», que fan que «el consumidor no les hi cregui tant i no les esperi com el feia abans».

Malgrat això, Domingo ha assegurat que el comerç local afronta amb «il·lusió» unes rebaixes en les quals els consumidors trobaran «importants descomptes», ja que «l'empresari és el primer interessat a treure tot l'estoc». D'aquesta manera, ha assegurat que, a partir del 7 de gener, quan comencen oficialment les rebaixes, els qui s'acostin al petit i mitjà comerç de Mallorca trobaran «molt bons descomptes, en productes de molt bona qualitat, i amb venedors que els oferiran un tracte personalitzat».

En aquest sentit, la presidenta de Pimeco ha valorat el «brutal esforç» que fa el petit i mitjà comerç per a adaptar-se a les rebaixes. D'una banda, perquè «tenen ganes de vendre i que no es perdi el gènere» i, per un altre, perquè «si no s'adapten, lamentablement, acaben tancant», ha apuntat Carolina Domingo. De fet, ha continuat assenyalant, «en l'últim any, entorn d'uns 5.000 comerços locals aproximadament han tancat a l’Estat espanyol».

D'aquesta manera, ha incidit en què el petit i mitjà comerç afronta amb «il·lusió» aquestes rebaixes, després d'«un lleuger increment de les vendes en la campanya de Nadal respecte al passat any», i davant l'expectativa que «el fred arribi en els pròxims dies», malgrat que es «puguin veure reduïts els seus marges de beneficis», ha puntualitzat.

Amb tot, i atès aquest context, Carolina Domingo ha conclòs assegurant que des de Pimeco estan compromesos a continuar treballant perquè les rebaixes tornin a estar regularitzades.

La presidenta de la Federació Patronal d'Empresaris de Comerç de les Balears (Afedeco), Joana Manresa, s'ha mostrat referent a això «completament alineada» amb Pimeco, en considerar que en els últims anys «s'ha perdut l'essència de les rebaixes», ja que «a causa de determinades empreses, com les de comerç en línia, i els grans centres comercials sempre s'està en un període de rebaixes».

No obstant això, Manresa s'ha mostrat positiva, perquè des d'Afedeco pensen que les vendes d'aquest Nadal han estat «de les millors des de la pandèmia» de la COVID-19, ja que «s'ha venut més» i a més el que s'ha venut han estat «productes de més alta gamma», ha apuntat.

Per a la presidenta d' Afedeco, això s'ha degut a dues raons en particular. D'una banda, que aquest Nadal «la xifra de visitants, sobretot a Palma, ha estat major que la de l'any anterior»; i, per un altre, a l'«alt nivell de consum del client local».

D'aquesta manera, Manresa ha confiat que, a diferència de l'any passat, «quan les rebaixes van haver d'avançar-se perquè Nadal no anava tan bé», aquest Nadal «si ha anat bé, en principi les rebaixes també aniran bé».

De fet, i «malgrat els problemes per a contractar personal i que a més aquest sigui qualificat, que continua tenint el comerç de proximitat», en termes generals, «les Balears ha estat la segona comunitat autònoma amb major capacitat de contractació de personal en el sector del comerç per a la campanya de Nadal i rebaixes, amb un increment del 20%, només superada per Castella-la Manxa».

Per tot això, els comerços de proximitat esperaran al pròxim dimarts, 7 de gener, per a iniciar les rebaixes, en la qual s'espera que, «de mitjana, cada ciutadà de l’Estat es gasti 100 euros», xifra que es redueix a «uns 90 euros en el cas de la despesa mitjana de cada balear».

«Convidem a tots els ciutadans al fet que comprin productes locals en el comerç de proximitat, on hi haurà descomptes del 30%, fins i tot, en alguns casos de fins al 50%, perquè només així s'afavoreix l'economia circular», ha reivindicat finalment la presidenta d' Afedeco, Joana Manresa.