EUIB expressa el seu condol per la mort de Francesc Antich: «És un referent històric del progrés a les Balears»

Des d'Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB) han volgut expressar el seu «més sentit condol» per la pèrdua de Francesc Antich, expresident del Govern de les Illes Balears i figura clau en la història recent de la nostra comunitat. Antich liderà el primer govern d'esquerres de les Illes Balears (1999-2003) i el primer govern de coalició d'esquerres a l'estat espanyol, «un fet que marcà un punt d'inflexió en la política balear i estatal». «Un camí que ens ha conduït a l'actual Govern de l’estat», ha assegurat EUIB.

Segons ha recordat la formació d’esquerres, durant aquell període, sota la seva presidència, es dugueren a terme iniciatives pioneres que han deixat «una empremta profunda i duradora en el nostre territori». Entre elles, han destacat:

«La implantació de l'ecotaxa, una mesura avançada per al finançament de la sostenibilitat ambiental i el foment d'un model turístic més responsable».

«L'extensió del ferrocarril fins a Manacor i Sa Pobla, apostant per un transport públic de qualitat i accessible».

«La protecció d'espais naturals emblemàtics, consolidant les Illes Balears com un referent en la preservació del patrimoni natural».

Segons EUIB, Antich simbolitzà «l'esperit de diàleg, el compromís amb la pluralitat i la capacitat de construir consensosen benefici del bé comú. El seu lideratge fou clau per impulsar polítiques progressistes i per posar les bases d'un futur més equitatiu i sostenible per a les Illes Balears».

En paraules de Juanjo Martínez, coordinador d’EUIB: «Amb la pèrdua de Francesc Antich, les Illes Balears diuen adeu a un líder que sempre va posar per sobre de tot l'interès general. Els seus esforços per unir les forces progressistes, d'esquerres i implementar polítiques valentes com l'ecotaxa o la protecció dels nostres espais naturals són un llegat que mai no oblidarem. Des d'EUIB, prenem el seu exemple com una guia per continuar lluitant per una societat més justa i sostenible. Ens unim al dolor de la seva família i amics en aquests moments difícils».

A més, EUIB ha volgut traslladar un condol especial al PSIB-PSOE, partit al qual Antich dedicà bona part de la seva trajectòria política i des del qual contribuí «de manera decisiva a construir un projecte d'esquerres compromès amb el progrés i el benestar de la ciutadania». «Reconeixem la seva tasca i el seu lideratge, i compartim el dolor de tota la seva família política en aquest moment de pèrdua», ha dit el partit.

EUIB reitera el seu condol a totes les persones que van tenir «el privilegi de conèixer i treballar amb Antich». «La seva tasca ens inspira a continuar treballant per un futur millor per a les Illes Balears. Descansi en pau», ha sentenciat el partit d’esquerres.