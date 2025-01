PSIB: «Queda clar que el PP no prioritza les polítiques per a les persones. No podem tolerar la pèrdua de qualitat assistencial per als majors dels municipis del Pla»

Els socialistes de Mallorca han reclamat al Govern Balear i al Consell de Mallorca que impulsi el Servei d’Atenció Integral a Domicili als municipis del Pla de Mallorca.

El secretari general dels Socialistes de Santa Eugènia i batle del municipi, Pep Lluís Urraca, ha explicat que «amb el traspàs de la gestió d’aquest servei d’ajuda a domicili per persones amb dependència de la Mancomunitat del Pla al govern de les Illes Balears, ha passat de poder oferir el servei de dilluns a diumenge, a prestar el servei només de dilluns a divendres, cosa que ha suposat una pèrdua per a totes les persones dependents del Pla de Mallorca, entre moltes altres queixes que es reben diàriament per part de les persones usuàries».

Urraca ha afegit que «les persones amb un grau de dependència 2-3 no podran rebre aquest servei els caps de setmana, que tenen les mateixes necessitats que de dilluns a divendres. A més, amb el traspàs, s’ha perdut el servei de neteja».

El batle socialista ha conclòs que «creim que hi ha una falta de coordinació entre el Govern Balear i el Consell de Mallorca a l’hora de garantir aquest servei. Hi ha fórmules per poder ampliar aquest servei el cap de setmana. La resta de mancomunitats de Mallorca sí que poden oferir aquest servei els caps de setmana».

En aquesta línia, el Grup Socialista al Consell de Mallorca, presentarà una moció al pròxim ple per garantir el servei d’atenció a domicili a les persones dependents de la Mancomunitat del Pla de Mallorca.

La portaveu del Grup Socialista i secretària general dels Socialistes de Mallorca, Catalina Cladera, ha criticat que «queda clar que el PP no prioritza les polítiques per a les persones. No podem tolerar aquesta pèrdua de qualitat assistencial per als majors dels municipis del Pla, i per això ho denunciem».

Cladera ha fet incís en què «implantar el servei d’atenció integral a domicili a tots els municipis de Mallorca va ser una prioritat dels governs d’esquerres durant 8 anys. Ara, sembla que no és una prioritat. El Consell de Mallorca i l’IMAS tenen una oportunitat per assumir aquest servei a la Mancomunitat del Pla i així poder garantir el servei els 7 dies de la setmana».

La portaveu socialista ha conclòs que «el president del Consell de Mallorca diu que les persones són el primer, però, a l’hora de la veritat, no ho demostra. Així ho hem vist al pressupost del 2025, han congelat la partida destinada al SAID, però, al mateix temps, regalen els romanents a l’empresa concessionària que gestiona els fems».