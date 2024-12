MÉS: «El 31 de desembre ha estat, és i serà sempre la Diada nacional de Mallorca»

Més per Mallorca ha reunit aquest dilluns, 30 de desembre, més de 200 persones en un dinar popular realitzat a Dalt Murada de Palma per a celebrar la Diada nacional de Mallorca. L’acte, en el qual el partit ecosobiranista ha reivindicat la data del naixement del poble de Mallorca, la necessitat d’avançar en l’alliberament nacional i de defensar i ampliar els drets nacionals i socials, ha comptat amb la presència de Montse Prado, del Bloque Naconalista Galego (BNG), Teresa Jordà, Jordi Gaseni i Kènia Domènech, d’Esquerra Republicana, Esteve Barceló i Noemí Garcia de Més per Menorca, i Ferran Montero, de Mallorca Nova.

Durant la seva intervenció el coordinador general de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha reivindicat que «la Diada nacional de Mallorca ha estat, és i sempre serà el 31 de desembre». «Cada 31 de desembre commemoram el naixement del poble de Mallorca, recordam d’on venim per saber cap on anam. Una diada per reivindicar els nostres drets com a mallorquins i mallorquines i per recordar que junts podem preservar el que ens fa ser qui som», ha defensat Apesteguia.

En aquest sentit, el coordinador general de la formació ecosobiranista ha denunciat que «som un país que té un Estat que li va a la contra i també un país amb el seu propi Govern en contra. Un Govern que va en contra de la cultura i la llengua pròpies del país i de la terra, que mercadeja amb la memòria democràtica i que depèn de l’extrema dreta i dels trànsfugues». Tanmateix, Apesteguia ha recordat que no és la primera vegada que el poble de Mallorca té l’Estat i el seu propi Govern en contra, però que, «en aquests moments és quan hem de ser més conscients que mai de la força del poble i del paper que els partits hem de jugar. Perquè aquest poble ja s’ha defensat en el passat i ho tornarà a fer. Des de Més per Mallorca continuarem fent feina pel país i pels drets de la gent que hi viu amb totes les eines que tenguem a l’abast».

Per la seva banda, el secretari general de Més per Mallorca i portaveu del partit ecosobiranista al Consell de Mallorca, Jaume Alzamora també ha reivindicat el 31 de desembre com a Diada de Mallorca i ha assegurat que «el pacte PP-Vox ha imposat un canvi de data de la Diada de Mallorca sense cap rigor històric amb la voluntat de no reconèixer la catalanitat dins l’origen del poble de Mallorca».

L’acte també ha comptat amb la participació de Montse Prado, membre de l’executiva del Bloque Nacionalista Galego (BNG) i diputada al Parlament de Galiza, Teresa Jordà, diputada d’Esquerra Republicana al Congrés espanyol, Esteve Barceló, coordinador general de Més per Menorca i conseller electe al Consell de Menorca, qui en un col·loqui moderat pel diputat de Més per Mallorca, Ferran Rosa, han conversat sobre la necessitat d’avançar en la lluita per l’alliberament nacional i en la defensa i ampliació dels drets nacionals i socials.