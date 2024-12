[VÍDEO] Antoni Llabrés: «La llengua catalana ha estat la gran damnificada d'aquest inici de legislatura... Prohens és a temps de rectificar i ser la presidenta de tots»

El president de l'Obra Cultural Balear, Antoni Llabrés, és el primer protagonista del programa de la plataforma VIDA, 'Entrevista exclusiva'.

En l'entrevista, Llabrés analitza el moment que viu l'entitat, que creix en nombre de socis i amplia la seva xarxa territorial. I també analitza el moment que viu la llengua catalana: «el moment no és fàcil per a la llengua i pel país, perquè tenim unes institucions que hi van en contra i posen pals a les rodes del procés de recuperació» i afegeix també que «vivim una emergència lingüística i un procés de minorització de la nostra llengua».

Pel que fa al balanç del que duim de legislatura en fa un «balanç negatiu», fins al punt que parla d'un «segon quadrienni negre, amb el retrovisor posat en la legislatura de Bauzá».

El president de l'OCB destaca que «la llengua catalana ha estat la gran damnificada d'aquest inici de legislatura», perquè el PP l'ha utilitzat «com a moneda de canvi».

Llabrés reitera el convit cap a les persones que viuen a les Balears però encara no coneixen la llengua pròpia d'aquesta terra, perquè facin el pas d'aprendre-la».

Preguntat sobre si Prohens és a temps de rectificar, Llabrés respon que sí és a temps de rectificar i «és a temps de ser la presidenta de tots i la presidenta que compleixi amb l'Estatut d'autonomia», perquè recorda que «la llengua catalana és la llengua respecte de la qual l'Estatut té un mandat que cal complir», «donar suport a la llengua catalana no és opcional, és una obligació de qui ha de complir l'Estatut», afirma.

«Si Prohens deixa de ser presonera i hostatge de la dreta extrema i fa un gran pacte a favor de la llengua amb totes les forces democràtiques, complirà amb la llei i serà la presidenta de tots».

L'entrevista acaba amb un missatge cap a la societat, «un missatge d'optimisme i confiança en nosaltres mateixos» perquè «som desenes de milers de persones que estimam la nostra llengua i estam disposats a mobilitzar-nos», perquè «junts som més forts» i «l'única batalla que es perd és la que s'abandona».