[VÍDEO] Concentració a Palma de suport a la lluita del poble sahrauí

Prop d'un centenar de persones s'han concentrat, el dia de Nadal, a la plaça de Cort de Palma per expressar el seu suport a la lluita del poble sahrauí, convocades per l'Associació d’Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears.

«En aquest dia tan especial, volem fer visible la greu situació que pateix el poble sahrauí després de més de 48 anys de la invasió per part del Marroc al Sàhara Occidental recorda que des de fa 4 anys, la guerra entre el Front Polisario i el Marroc continua agreujant encara més les condicions de vida d’aquesta població en un conflicte que es manté oblidat pels mitjans internacionals», han explicat.

A l'esdeveniment hi han participat Musicantes de Mallorca-Cor de Cambra i l'Orfeo Ramón Llull, que han interpretat diverses cançons.

Durant la concentració s'ha denunciat «la reiterada violació dels Drets Humans als territoris ocupats del Sàhara Occidental per les forces d'ocupació del regne del Marroc, detencions arbitràries i desaparicions forçades de ciutadans i ciutadanes sahrauís, activistes i periodistes, per defensar el seu legítim dret a l'autodeterminació i la llibertat, la situació insostenible dels presos polítics sahrauís en presons marroquines i la desaparició de més de 500 sahrauís, inclosos els 15 joves detinguts el 25 de desembre de 2005, dels quals encara no en sabem res».