Atenció Primària ha registrat 9,2 milions de consultes entre gener i novembre d’enguany

Les consultes amb els professionals d’atenció primària de les Illes Balears han augmentat un 3,69 % entre els mesos de gener a novembre d’enguany respecte del mateix període de l’any anterior.

Concretament, s’han registrat 9.216.890 consultes, mentre que entre els mesos de gener i novembre de 2023 se’n registraren 887.6402. Per illes, Mallorca ha registrat 7.287.073 consultes; Menorca, 682.528, i Eivissa i Formentera, 1.247.289.

Del total de consultes registrades a l’atenció primària de les Illes Balears, 8.228.362 es varen dur a terme en horari habitual i 988.528 varen ser a pacients atesos en els PAC (punt d’atenció continuada) o SUAP (servei d’urgències d’atenció primària).

Per tipus de consulta, els centres de salut i les unitats bàsiques d’atenció primària de les Illes Balears han atès enguany un total de 4.173.116 consultes de medicina, 516.751 de pediatria i 3.538.495 d’infermeria. En els PAC i SUAP es varen atendre 551.817 consultes de medicina, 16.981 de pediatria, i 419.730 d’infermeria. La mitjana de consultes va ser de 16,14 per dia. Per tipus de consulta, 7.434.255 es varen atendre al centre de salut, 1.511.978 varen ser telefòniques i 270.657 varen ser als domicilis dels pacients.