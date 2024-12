Vola amb els cames de jonc, nou conte del GOB Menorca

En Kaleu i na Hima, dos cames de jonc és el setè conte de la col·lecció «Animalons de Menorca» del GOB Menorca, una sèrie que apropa als més petits les meravelles de la fauna de l’illa. La presentació del conte serà aquest divendres 27 de desembre, a les 11:00 h, a la seu del GOB Menorca (Camí des Castell, 53, Maó).

Escrit per Cristina Gomila i il·lustrat per Maria Eva Meliá, aquest conte combina un text senzill i accessible amb il·lustracions expressives que captiven els més petits. A través de les seves pàgines, els infants se submergeixen en el fascinant món d’en Kaleu i na Hima, dues aus limícoles que arriben a Menorca durant la primavera cercant les millors condicions per reproduir-se.

La història té lloc a les salines de la Concepció, situades a la badia del port de Fornells. Actualment, són les úniques salines en funcionament a Menorca. La seva recuperació i posada en marxa s’ha portat a terme seguint una sèrie de criteris ambientals que converteixen aquest espai en un autèntic oasi per a la biodiversitat.

El conte inclou explicacions complementàries als marges, dissenyades per enriquir les narracions i ajudar els adults a respondre a les curiositats dels infants. Aquest relat no només és una aventura captivadora, sinó també una reflexió sobre els reptes als quals s’enfronta la fauna silvestre actualment.

El llibre és una excel·lent opció de regal educatiu, ideal per fomentar l’amor per la natura i la conscienciació ambiental entre els més petits. Ja està disponible a les botigues del GOB (Molí del Rei i Mercat des Claustre) i a les llibreries de Menorca.