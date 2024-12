Sindicats i Govern sense cap acord sobre el calendari de pagament dels complements i la indemnització per residència dels funcionaris

El Govern i els sindicats no han arribat aquest dilluns a un acord sobre el calendari per executar el pagament dels complements autonòmics als funcionaris que van ser congelats el 2021 i el 2022 i l'homogeneïtzació de la indemnització per residència que aquests perceben. Les organitzacions sindicals CCOO, UGT, STEI, CSIF i Simebal s'han reunit amb la Direcció General de Funció Pública i han decidit continuar negociant després de les vacances de Nadal.

Segons ha explicat el coordinador de l'Àrea Pública de CCOO Balears, Pep Ginard, els sindicats han plantejat al Govern que entre el 2025 i el 2026 es torni als funcionaris l'increment del 2,9% de les retribucions complementàries que es van congelar entre el 2021 i el 2022, com va dictaminar el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) en una sentència arran d'una demanda de l’STEI.

També reclamen que s'avanci en l'homogeneïtzació de la indemnització per residència entre tots els funcionaris, i que s'equiparen els de la categoria A-1, que són d'uns 106 € mensuals a Mallorca i de 118 € a la resta d'illes.

En concret, que es faci en dues parts, la primera el 2026 i la segona el 2027, amb el pagament del 50% cada any fins a aconseguir aquesta homogeneïtat. L'increment d'aquesta dotació, ha puntualitzat Ginard, es començaria a negociar de cara a la legislatura següent.

Tot i això, tot depèn de si finalment el Govern presenta una nova proposta de pressupostos per al 2025 o si finalment prorroga els d'aquest any. «És un condicionant», ha admès el coordinador de CCOO, que, malgrat això, ha subratllat la voluntat de l'Executiu autonòmic de pagar els endarreriments i, en cas d’haver-ho de menester, fer-ho mitjançant l'aprovació d'un decret llei.

En la mateixa línia s'ha expressat el secretari general de l'STEI, Miquel Gelabert, que ha detallat que, malgrat que aquest dilluns no s'ha arribat a cap acord sobre el calendari, les parts es tornaran a reunir el Nadal passat per continuar amb les negociacions.

Tot i això, Gelabert ha lamentat que el Govern, després de la retirada del seu projecte pressupostari per la caiguda del suport de Vox, «ha girat pràcticament tot el que havíem negociat des del novembre» i que sigui «reticent» a acceptar el calendari posat sobre la taula pels sindicats.

El secretari general de l'STEI ha explicat que a la reunió, a més del pagament del 2,9% que marca la sentència que els va donar la raó, s'ha abordat la demanda presentada per UGT sobre els mateixos fets, i que està pendent de resoldre.

Tot i això, ha incidit, a la d'UGT també s'inclou la reclamació que el Govern pagui els endarreriments corresponents a l'any 2020, cosa que no van fer ells, i s'ha plantejat la possibilitat que l'Executiu accepti aquesta pretensió.

Així ho farien, sempre segons Gelabert, en cas que UGT retirés la seva demanda i no s'arribàs a redactar la sentència, de manera que el Govern evitaria pagar interessos. Les dues parts, ha afegit, han mostrat la voluntat d'estudiar aquesta via.

Si es fa així, han coincidit tots dos, els sindicats plantegen que el Govern pagui el 2025 aquella part que sí que estaria subjecta a interessos i el 2026 la que no.

Sobre la indemnització per residència, Ginard ha lamentat que no s'hagi avançat cap a l’equiparació de la retribució que reben els funcionaris a les Canàries i ha rebutjat la pretensió de l'Executiu autonòmic de deixar-ho per a la legislatura que ve.