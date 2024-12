La UIB aprova un pressupost de 202 milions per a 2025 i aposta per «la innovació i la sostenibilitat»

El pressupost de la Universitat de les Illes Balears (UIB) previst per a l’any 2025 puja a 202.073.416,70 euros, enfront dels 171.907.586,21 euros de l’any anterior. Aquest creixement, segons la institució acadèmica, permetrà «reforçar les línies d’actuació estratègiques en qualitat educativa, recerca i transferència del coneixement, i avançar en eficiència energètica i implantació de tecnologies sostenibles, amb l’objectiu d’arribar a un campus neutre en emissions de CO2 el 2026».

El Consell de Govern de la UIB, reunit el 20 de desembre en sessió ordinària, ha aprovat així el pressupost per a l’exercici 2025, i el Consell Social l’ha ratificat en sessió plenària en aquesta mateixa data.

La major part del pressupost de la UIB és de caràcter finalista, amb els objectius de cobrir totalment les despeses de personal, incrementar el nombre d’inversions de la UIB i finançar els compromisos pluriennals d’estudis de grau, etc. «La resta d’ingressos de la UIB procedeixen dels preus públics i d’inversions finalistes (per exemple, projectes de recerca obtinguts per via competitiva)», han detallat.

Pel que fa a les despeses, aquestes es presenten en tres grans blocs: capítol 1, de personal, que representa un 53,37% del pressupost total i permet millorar i consolidar la plantilla de PDI i PTGAS; capítol 6, d’inversions, que experimenta un increment de 16.636.337,96 euros, i capítol 2, de despeses corrents i manteniment del campus.

Neutralitat climàtica

Les inversions reflecteixen la voluntat de la Universitat d’impulsar projectes estratègics d’ampli abast, especialment «en matèria de sostenibilitat, recerca i millora d’infraestructures». Els recursos destinats a aquest capítol provenen en gran part de fons europeus, com els Next Generation, que permeten finançar inversions orientades a l’autosuficiència energètica.

Entre aquestes accions, destaquen la instal·lació de sistemes fotovoltaics, millores en l'aïllament tèrmic dels edificis, optimització de sistemes de climatització i il·luminació, etc. «Aquestes mesures, a més de contribuir a reduir l'impacte ambiental, permeten a la Universitat avançar cap a la neutralitat climàtica», han assegurat.

Pel que fa a les infraestructures, el 2025 continuaran actuacions clau, com la tercera fase de les obres dels edificis Mateu Orfila i Rotger i dels Serveis Cientificotècnics i instituts universitaris de recerca, el manteniment del Complex Balear de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació, i la quarta anualitat del finançament per a la rehabilitació dels edificis Mateu Orfila i Rotger i Ramon Llull (PIREP). «Aquestes inversions contribueixen a reduir l’impacte ambiental de la UIB i també representaran un estalvi significatiu en els costs operatius de la Universitat i la consolidaran com un referent en sostenibilitat i eficiència energètica», han assenyalat.

Reduir la temporalitat

El de despesa de personal és, com en anys anteriors, el capítol més rellevant del pressupost, atès que representa el 53,37% del total. Destaca la inclusió de programes estratègics, com el Programa María Goyri, que permetrà incorporar 46 professors ajudants doctors, i les promocions previstes per garantir la continuïtat dels contractes d’ajudants doctors, així com l’accés a places de professors permanents laborals, titulars i catedràtics seguint els requisits de la taxa de reposició.

El pressupost reflecteix el compromís amb la Llei orgànica 2/2023, del sistema universitari (LOSU), que exigeix que el personal docent i investigador temporal no superi el 8% del total del professorat, i impulsa així un augment progressiu del professorat permanent, en línia amb el conveni de finançament signat amb el Govern de les Illes Balears. «També es preveu reforçar la plantilla per a noves titulacions, com Farmàcia i Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. També s’han destinat recursos addicionals per garantir la docència en màsters estratègics, com el Màster en Formació del Professorat», han explicat.

Quant al capítol de béns corrents i serveis, la partida més elevada és la de manteniment integral del campus i despeses generals, que per a l'any 2025 es dota amb 11,5 milions d’euros (inclou també la partida destinada als edificis d’investigació) i cobreix conceptes com el subministrament ordinari d’energia elèctrica, aigua, telecomunicacions, neteja i seguretat, així com altres despeses generals de funcionament de la UIB.

En definitiva, segons la UIB, el pressupost de 2025 «consolida les polítiques iniciades en exercicis anteriors i reforça la missió de la UIB com a universitat innovadora, sostenible i de qualitat».