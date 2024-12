Albert Salas es planteja deixar la direcció d'IB3 a principis de 2025

El director general d'IB3, Albert Salas, vol deixar la direcció de la radiotelevisió pública de les Balears, càrrec que va assumir fa poc més d'un any, concretament el 15 de novembre de 2023. La intenció de l'encara director general d'IB3 seria deixar formalment el càrrec en els primers mesos del pròxim any 2025.

El director general d'IB3 va ser proposat pel PP de les Balears i el seu nomenament es va decidir en segona volta en el Parlament. En aquesta segona volta, va comptar amb el suport d'una àmplia majoria de la Cambra encara que no del PSIB, que ja havia avançat que no votaria a favor.

Albert Salas ja havia treballat en IB3 Televisió durant més de 12 anys. I, abans d'assumir el càrrec de director general d'IB3, era el director de Comunicació del Real Club Esportiu Mallorca.

El director general d'IB3 ha sortit aquest divendres al pas de les informacions, responent a les mateixes a través d'un missatge publicat en el seu perfil de la xarxa social 'X'.

«En cap cas he presentat la meva dimissió al capdavant d'IB3», ha volgut aclarir Albert Salas. No obstant això, «sí que he traslladat al meu equip el meu cansament després d'un 2024 esgotador i la meva voluntat de reflexionar sobre el futur», ha precisat.

«La sortida és al meu cap, és cert, però IB3 està per sobre de tot. Sempre», ha conclòs el seu missatge en xarxes socials l'encara director general de la radiotelevisió pública de les Balears.