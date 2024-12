La Plataforma 31D reivindica que la Diada oficial de Mallorca torni a ser el 31 de desembre

La Plataforma 31D reivindica que el 31 de desembre torni a ser la Diada oficial de Mallorca.Les entitats participants en la manifestació del dia 30 de desembre a Palma reivindiquen que la solució als problemes actuals de la població és l’autodeterminació.

Aquest dijous han comparegut davant els mitjans de comunicació en nom de la Plataforma 31D diferents membres de les entitats que en formen part. El portaveu de la Plataforma, Ferran Montero, ha reivindicat que el Consell de Mallorca torni a considerar el 31 de desembre com a Diada oficial de Mallorca, «atès que per tradició i per sensibilitat popular és l’única data possible».

Així mateix, s’ha fet una repassada dels principals problemes que afronta avui en dia la població de Mallorca: massificació, espoli fiscal, habitatge, col·lapse dels serveis públics, desigualtats, pensions baixes, mancances en drets laborals... Segons la Plataforma 31D, l’autodeterminació és la solució a aquests problemes, «atès que amb l’espoli fiscal al que ens té sotmés l’Estat espanyol, i l’escàs poder polític de l’autonomia, és impossible afrontar-los».

La manifestació del dia 30 de desembre començarà al passeig del Born a les 18 h i farà el seu itinerari fins a la plaça del Tub.