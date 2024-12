L'Esquerra Independentista presenta els actes de la Diada d’enguany amb el lema ‘Defensem Mallorca: terra, lluita i llibertat’

Aquest dissabte dematí, l’Esquerra Independentista de Mallorca, formada per les organitzacions CUP, Arran, SEPC, Endavant (OSAN), COS i Alerta Solidària, ha presentat en una roda de premsa els actes de la Diada Nacional de Mallorca del 2024.

El lema escollit enguany, ‘Defensem Mallorca: terra, lluita i llibertat, reflecteix «la necessitat d’enfortir la resistència davant els atacs constants contra la llengua, la cultura i el territori», alhora que apel·la a la construcció d’una Mallorca i uns Països Catalans lliures.

Els portaveus de l’Esquerra Independentista, Marina Riaza i Lluc Gayà, han denunciat les polítiques espanyolistes i ultradretanes de PP i Vox, especialment en l’àmbit lingüístic, territorial i social. Entre les mesures criticades, han destacat l’eliminació del requisit del català a l’administració pública, la segregació lingüística a les escoles i l’aprovació d’una amnistia urbanística que fomenta la destrucció del territori en benefici dels interessos especulatius.

«Amb la Diada d’enguany sortirem al carrer per rebutjar el model de monocultiu turístic, heretat del franquisme i mantingut pels governs actuals, que ha sacrificat el territori, precaritzat els treballadors i expulsat les persones dels seus barris. Mallorca no està en venda», ha declarat Riaza.

Els portaveus han posat especial èmfasi en la necessitat de combatre la Diada imposada per PP i Vox. «Ens oposem rotundament a la Diada imposada per PP i Vox, una data amb nul suport popular que cerca reduir la Diada dels mallorquins a una mera celebració folklòrica al servei de l'espanyolisme. El 31 de desembre és una data de lluita, d’identitat i de reivindicació col·lectiva, no només per Mallorca, sinó també pel conjunt dels Països Catalans», ha manifestat Gayà.

Durant la roda de premsa, l’Esquerra Independentista de Mallorca ha volgut reiterar «la solidaritat de les independentistes d’esquerres amb el poble palestí, que està patint un genocidi davant la complicitat d’Occident», subratllant la importància de la solidaritat internacional entre pobles oprimits.

Finalment, l’Esquerra Independentista ha fet una crida al poble mallorquí a participar massivament en aquests actes i sortir al carrer per defensar «el territori, la llengua i els drets socials».