Grups ecologistes de les Balears aplaudeixen els nous valors de referència de qualitat de l'aire de la UE

La Plataforma contra els Megacreuers i Ecologistes de la Terra Mallorca aplaudeixen la nova normativa europea que estableix estàndards més estrictes de qualitat de l'aire per a 2030, amb valors límit i objectius més alineats amb les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

Així, tant el representant de la Plataforma contra els Megacreuers, David López, com el president d'Amics de la Terra de Mallorca, Mariano Reaño, han valorat positivament la normativa argumentant que qualsevol reducció dels llindars de tolerància en els contaminants de l'aire és bona i contribuirà a reduir el nombre de defuncions anuals per mala qualitat de l'aire.

La directiva, que ha entrat en vigor aquest dimarts, endureix els límits de qualitat de l'aire per als principals contaminants, com les partícules fines i el diòxid de nitrogen, amb l'objectiu d'avançar cap a la meta de «contaminació zero» en 2050.

En concret, es redueixen els valors límit anuals per als contaminants amb major impacte en la salut humana, PM2,5 i NO2, de 25 micrograms per metre cúbic (ug/m³) a 10 ug/m³ i de 40 g/m³ a 20 ug/m³, respectivament.

Reaño celebra que la reducció de PM2,5 sigui «notable», però apunta que en el referit a les partícules NO2, tenint en compte que el valor establert per l'OMS és de 10 ug/m³, la normativa «podria haver-se acostat més a aquesta xifra».

En aquesta línia, López celebra que els objectius de la UE, a través d'aquesta normativa, s'alineïn amb els de l'OMS, que és qui marca els llindars per problemes de salut i «és el primer que ha d'anar de bracet».

A les Balears, segons tots dos experts, la contaminació es relaciona directament amb el turisme i l'estacionalitat. En aquest sentit, López explica que en l'arxipèlag balear la qualitat de l'aire «no és la millor» i que, per això, és important reduir els valors límits de contaminants.

Igualment, subratlla la necessitat de millorar, concretament, disminuint la contaminació que causen els creuers que arriben als ports de les Balears. «Es fan passos cap endavant, però encara massa lents si volem arribar a complir els objectius que marquen des d'Europa», indica.

«És obvi que el creixement turístic no ajuda en gens ni mica al fet que la qualitat de l'aire millori», sosté el president d'Amics de la Terra, recordant que enguany les Balears ha tornat a batre rècords de visitants.

A més, fa referència a un informe d'Ecologistes en Acció, en el qual ha col·laborat, que apunta que les Balears presenten determinats punts de contaminació «importants», com les centrals tèrmiques, la incineradora de residus de Son Reus, el trànsit rodat i aeroportuari de Palma i el trànsit marítim en els diferents ports.

La normativa també atorga als ciutadans el dret a reclamar compensació per danys a la salut a causa d'incompliments, i estableix sancions per als infractors, una mesura que Reaño considera positiva perquè fomenta que l'administració «s'interessi més» a ajustar-se als marcs europeus.

«Em preocupa l'eventual recorregut judicial de la qüestió si fos necessari acudir a ell, perquè la formació en matèria mediambiental i la sensibilitat sobre el tema de molts jutges resulta francament millorable», agrega.

Del seu costat, des de la Plataforma contra els megacreuers enalteixen aquesta mesura i esperen que els diners recaptats de les infraccions es destini a millorar la qualitat de l'aire i, en conseqüència, la qualitat de vida dels residents. «Que tinguin efecte real i significatiu», reclama López.

Marc normatiu

Aquest nou marc normatiu sorgeix d'un procés legislatiu iniciat l'octubre de 2022 amb una proposta de la Comissió Europea, l'objectiu de la qual era endurir els estàndards de qualitat de l'aire conforme a les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut.

El febrer de 2024, el Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea van aconseguir un acord provisional després d'un procés de codecisió per a ajustar la proposta inicial. Dos mesos després, l'abril de 2024, el Parlament va ratificar la seva posició final establint límits més estrictes per als contaminants i garantint drets com l'accés a la justícia i la indemnització per danys a la salut.

Finalment, el Consell de la UE va donar la seva aprovació formal el 14 d'octubre de 2024, culminant un procediment que ha conclòs amb la publicació de la directiva en el DOUE, el 20 de novembre, i la seva entrada en vigor, aquest dimarts, 10 de desembre.