La UIB reunirà més de 600 economistes en dos congressos la setmana vinent

La Universitat de les Illes Balears (UIB) celebrarà del 16 al 18 de desembre dos congressos internacionals sobre recerca econòmica, en els quals pretén reunir més de 600 professionals.

Es tracta del ‘Winter Meeting of the Econometric Society (Ewmes)’ 2024 i el 49è simposi de l'Associació Espanyola d'Economia (AEE), que se celebraran en l'edifici Gaspar M. de Jovellanos.

En un comunicat, el centre universitari ha apuntat que en el Ewmes 2024 s'espera que participin més de 300 especialistesen economia, ja que es tracta d'«un espai de referència per a la presentació i discussió de recerques teòriques i aplicades en els diferents camps de l'economia».

Les sessions cobriran una gran varietat de temàtiques, com a macroeconomia, microeconomia, econometria i teoria dels jocs o el comerç internacional, entre altres, amb l'objectiu de «fomentar la col·laboració i l'intercanvi d'idees entre els participants».

A més, aquesta edició comptarà amb la participació d'economistes internacionals com Gabriel Zucman -Universitat de Berkeley i París School of Economics-, Kalina Manova -University College London-, Botond Koszegi -Universitat de Bonn- i Barbara Rossi -Universidad Pompeu Fabra-, que impartiran diverses sessions plenàries.

L'estructura de les jornades combina sessions paral·leles, en les quals els investigadors presenten els seus treballs, amb sessions plenàries, en les quals economistes de prestigi internacional analitzen en profunditat temes rellevants en l'àmbit de l'economia.

El congrés està secundat per la UIB, inclosos els departaments d'Economia Aplicada i d'Economia de l'Empresa, així com la Facultat d'Economia i Empresa. A més, rep el suport econòmic de l’Econometric Society.

D'altra banda, en els mateixos dies, altres 300 acadèmics, investigadors i professionals de l'economia de tot el món es reuniran en la UIB en la 49 edició del Simposi de l’AEE.

Aquest esdeveniment, impulsat per una de les institucions de recerca econòmica més destacades d'Espanya, crearà un espai de debat en el qual es presentaran les últimes recerques en economia i s'analitzaran temes d'actualitat.

El principal objectiu és oferir una plataforma de trobada per a presentar i discutir les recerques més recents en àrees com la teoria econòmica, el mercat laboral, l'habitatge, les polítiques públiques i altres aspectes clau de l'economia moderna.

L'esdeveniment rebrà el suport de la UIB, la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern, així com de diferents entitats privades com són la Fundació Ramón Areces.

El programa inclou sessions paral·leles, on els participants presentaran les seves recerques, així com una sessió inaugural a càrrec de la presidenta de l’AEE, Nagore Iriberri.

A més, s'han organitzat sessions plenàries amb ponents com el doctor per Harvard i professor en la London School ofEconomics Ricardo Reis i la doctora pel MIT i professora a la Barcelona School of Economics and NorthwesternUniversity Mar Reguant. També es realitzarà les Sèries Lecture, a càrrec de Nicola Fuchs-Schündeln, de la Universitat Goethe de Frankfurt, coneguda per les seves aportacions en economia familiar i laboral.

El simposi inclourà a més un curs per a l'alumnat de doctorat titulat 'Economia espacial: Perspectives micro i macro', impartit per Diego Puga (Cemfi) i Gilles Duranton (Wharton School, Universitat de Pennsilvània).

També es duran a terme sessions de pòsters amb els millors treballs de recerca de l'alumnat de grau i tallers d'orientació sobre projectes de recerca i beques d'excel·lència. L'esdeveniment ofereix, a més, oportunitats de treball en xarxa, tant per a retrobar a companys, amics i coautors com per a establir noves connexions, especialment per a l'alumnat de doctorat i acadèmics júniors.