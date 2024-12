Podem visita les excavacions de Sa Coma i exigeix el desenvolupament íntegre de la llei de memòria democràtica

El portaveu de Podem i exsecretari de memòria democràtica del Govern, Jesús Jurado, ha visitat divendres matí les excavacions que s'estan realitzant a Sa Coma, en el marc del IV Pla de Fosses desenvolupat per l'anterior executiu. Jurado ha destacat que la intervenció «ha servit en aquesta segona fase per a intentar localitzar als milicians assassinats en aquella platja». El representant morat ha lamentat que la intervenció «desafortunadament» no hagi «tengut resultats positius» però ha destacat que «és un exponent clar de què són les polítiques de memòria, que són polítiques de present i de futur, i que són polítiques que s'han d'impulsar per part de qualsevol govern que es preï de ser democràtic».

En aquest sentit, i en el marc de l'acord aconseguit pel Govern i algunes forces de l'oposició per a no derogar la llei de memòria democràtica, Jurado ha volgut «posar en relleu que sí que és una bona notícia que s'hagi arribat a aquest acord, que sembla que es formalitzarà la setmana que ve, però pensam que és el moment d'anar més enllà». Així, l'exresponsable de les polítiques de memòria de l'anterior legislatura ha reivindicat que «davant d'un govern de dretes que fins ara ha estat acompanyat per la ultradreta, pensam que és el moment de donar garanties a les víctimes del franquisme, de donar garanties a la societat i que s'apliquin les mesures que estan contemplades en aquesta llei». A més, Jurado ha tornat a «exigir el cessament de Le Senne, perquè és un insult a les víctimes que continuï sent la segona autoritat de les Illes Balears».

Per això, Jurado ha considerat que, atès que la llei finalment «no serà derogada», des de Podem exigeixen «que es posin en marxa les polítiques que s'han aturat durant aquest any i mig». «Pensam que és important que el Partit Popular es comprometi a continuar desplegant la llei i a no tenir-la paralitzada» ha continuat Jurado. En aquesta línia, els morats consideren que «el Partit Popular s'hauria de comprometre a garantir una aportació econòmica suficient per a desenvolupar els projectes que s'hagin de desenvolupar en el marc de les polítiques de memòria democràtica, com per exemple el fet de continuar desenvolupant projectes d'intervenció, com el quart pla de memòria democràtica i fosses». «Fa falta un cinquè pla, perquè continuarà havent-hi llocs en els quals cercar víctimes del franquisme que encara no han estat trobades, però també és important recuperar un funcionament normalitzat de la Comissió de Memòria Democràtica, que treballa d'una manera completament anormal i disfuncional» ha explicat Jurado. Respecte a aquesta comissió, el portaveu de Podem ha destacat que «és necessari que existeixi aquesta comissió per a donar garantia del bon funcionament de les polítiques de memòria històrica».

A més, Jurado ha considerat que «un altre àmbit en el qual pensam que s'ha d'impulsar la memòria democràtica és en la publicació de totes les recerques, de tots els projectes de recerca que estaven en desenvolupament al final de la passada legislatura i que en aquest moment estan pràcticament finalitzats». Així, Podem considera «necessari que tots aquests projectes de recerca vegin la llum per a tota la societat», ja que suposen «fins a una quinzena de projectes que aportaran molta llum sobre un període molt fosc de la història de les Balears». «És important que aquests projectes, les seves conclusions, quedin exposades al públic d'una manera didàctica» ha conclòs Jurado.