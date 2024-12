La Conselleria d'Educació planeja cessaments massius de funcionaris interins abans de Nadal per evitar pagar-los les vacances

El Sindicat Independent, Autònom i Unitari (SIAU), alerta públicament sobre una «pràctica injusta i il·legal» que la Conselleria d'Educació preveu implementar en els pròxims dies. Segons la informació disponible, durant el mes de desembre, se cessarà un nombre elevat de funcionaris interins amb l'únic objectiu de no abonar-los les retribucions corresponents a les vacances de Nadal, per després procedir a un nou nomenament un cop finalitzat el període de descans.

Aquestes pràctiques vulneren de manera flagrant els drets laborals i estatutaris dels docents de l'ensenyament públic, ja que «es basen en una interrupció arbitrària i intencionada dels seus nomenaments, sense cap causa justificada més enllà de la mera racionalització pressupostària. A més, hem confirmat que molts d’aquests casos fan referència a places on el seu titular és totalment segur que no es reincorporarà al centre, la qual cosa revela un intent clar per part de l’Administració d’eludir les seves obligacions legals de manera indeguda», reclama.

«El nostre sindicat considera que aquests moviments són contraris a la jurisprudència establerta, tant en l’àmbit estatal com europeu, que protegeix la continuïtat dels nomenaments dels funcionaris interins en situacions normals d’exercici continuat de funcions. Aquestes pràctiques arbitràries de la Conselleria d’Educació, no tenen fonament legal i són un intent evident de desviar la responsabilitat econòmica en detriment directe dels drets dels docents en situació més precària, fins i tot quan es té la certesa que el titular de la plaça ja ha obtingut la renovació o extensió del seu permís o llicència de cara al segon trimestre», explica.

Per aquest motiu, des de SIAU:

Condemnen aquestes pràctiques abusives per part de la Conselleria d'Educació, que vulneren els drets laborals i estatutaris dels docents.

per part de la Conselleria d'Educació, que vulneren els drets laborals i estatutaris dels docents. Fan una crida a tots els afectats a denunciar aquests casos públicament i, si escau, a través dels tribunals , perquè l'Administració no pugui dur a terme aquests moviments il·legals amb l'únic objectiu d'estalviar recursos econòmics.

, perquè l'Administració no pugui dur a terme aquests moviments il·legals amb l'únic objectiu d'estalviar recursos econòmics. Recorden que la jurisprudència nacional i europea és clara: el cessament arbitrari de docents sense una justificació legal és una clara vulneració de drets laborals.

En aquest sentit, SIAU no descarta dur aquesta qüestió als tribunals per garantir la protecció dels drets dels funcionaris interins afectats. «No podem passar per alt els pronunciaments judicials recents que donen suport al nostre posicionament, tant dins de l'Estat espanyol com a la Unió Europea», expressa.

«L'educació pública i els seus professionals no poden veure's sotmesos a més pràctiques de precarietat ni a maniobres administratives que atempten contra drets fonamentals. Des del nostre sindicat, reafirmam el nostre compromís amb la defensa dels drets laborals i treballarem fins que aquests actes s'aturin. Basta de pràctiques abusives! No als cessaments arbitraris d'interins!», conclou.