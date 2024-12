Més per Menorca treballa des de Brussel·les per fer possible l’Estatut de les Illes d’Europa

Una delegació menorquina composta per Emma Navarro, membre de l’Executiva de Més per Menorca, Josep Castells, diputat al Parlament de les Illes Balears, i Blanca Noguera, membre del Jovent Republicà, s’ha reunit aquest dimarts al Parlament Europeu amb l’eurodiputada de l’Aliança Lliure Europea, Diana Riba, per exposar les principals reivindicacions de les Illes Balears i la seva actualitat política i social.

En aquesta reunió de treball s’han tractat diversos temes que afecten directament la quotidianitat dels ciutadans de les Illes Balears, com la millora de la connectivitat, la crisi de l’habitatge, amb la necessitat de regular la compravenda de propietats per part de no residents, l'adaptació de les restriccions de la normativa pesquera, i la necessitat d'incrementar els ajuts al transport per les empreses illenques per compensar els efectes de la regla de minimis.

Un dels punts destacats de la trobada ha estat la reafirmació de la importància d’impulsar l'Estatut de les Illes d’Europa, una proposta clau per adaptar les normatives europees a la realitat de les regions insulars i evitar que certes regulacions tenguin un impacte negatiu en la vida de les persones que hi resideixen. «Aquest Estatut seria un instrument jurídic per defensar els drets específics de les Illes Balears i altres territoris insulars dins la Unió Europea, garantint una major justícia i equitat en les polítiques europees» ha afirmat la portaveu de la delegació, Emma Navarro. Per la seva banda, l’eurodiputada Diana Riba, sensible a les peculiaritats insulars, s’ha compromès a dur a terme la configuració d’aquest Estatut a través del seu grup Verds-ALE.

Navarro ha expressat la satisfacció del grup per la productiva jornada de feina amb Diana Riba, destacant que la reunió ha permès avançar en l’abordatge de les problemàtiques més urgents que afecten les Illes Balears. La portaveu ha manifestat que «Europa ha de tenir present que les illes som territoris que funcionen de manera diferent al continent, i per això és imprescindible que les nostres necessitats i particularitats siguin reconegudes en l’agenda política europea». Ha afegit que «només amb un tracte just i específic podrem afrontar els desafiaments que tenim com a territori insular i garantir un futur digne per a les nostres comunitats».

Aquesta trobada forma part de l’estratègia de Més per Menorca per internacionalitzar les demandes de les Illes Balears i treballar en col·laboració amb institucions europees per aconseguir solucions concretes a les problemàtiques que afecten el conjunt de les illes.