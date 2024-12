Més de 370 incidents, gestionats pel 112 a les Balears a causa del vent

Els incidents que han estat gestionats per part del Servei d'Emergències 112 a les Balears a causa del fort vent que afecta les Illes sumen un total de 378, fins a les 13.00 hores d'aquest diumenge.

Per illes, s'han comptabilitzat 360 incidents a Mallorca –154 a Palma–; 13 a Eivissa i cinc a Menorca.

La majoria de telefonades ateses pel Servei d'Emergències 112 han estat per caigudes d'arbres (150) i despreniments (129).

Les autoritats tornen a demanar precaució a la ciutadania, perquè continua activat l'IG0 a Mallorca per vent i l'IG1 per mala mar a totes les illes, excepte a Menorca, on ha baixat a IG0.

A més, el servei d'Emergències 112 ha activat l'IG0 del Meteobal per pluges a Mallorca i Menorca amb vista a aquest dilluns.