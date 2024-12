El Pi: «Exigim una transferència real de competències per garantir un autèntic autogovern a les Illes Balears»

En el marc de la celebració del Dia de la Constitució, El Pi, com a força compromesa amb els drets i interessos de la ciutadania de les Illes Balears, reitera la necessitat d’un model de descentralització real i eficaç que garanteixi la plena autonomia de la comunitat autònoma.

«Tot i que la Constitució espanyola estableix el marc per a l’autogovern de les comunitats autònomes, les Illes Balears continuen patint una mancança de transferències de competències que limita la capacitat de gestió i el desenvolupament ple del nostre territori», denúncia el partit. A diferència d’altres comunitats, les Illes no tenen autonomia en àrees fonamentals com el règim econòmic i fiscal, la gestió dels ports i aeroports, Justícia o la policia autonòmica, competències que segueixen sota el control de l’Estat.

«Aquest 6 de desembre, mentre el conjunt de l’Estat celebra la Constitució, nosaltres recordam que, a les Illes Balears, continuam esperant que es compleixin les promeses de descentralització real. Ara mateix, tenim un marc d’autogovern que és insuficient per una comunitat com la nostra, amb unes necessitats específiques i un arxipèlag tan singular. Per això, exigim al Govern central una transferència de competències que permeti a les nostres institucions gestionar les nostres polítiques amb tota la llibertat i els recursos necessaris per a l’èxit», assegura el Coordinador General d’El Pi Joan Miralles.

«El nostre objectiu és clar: apostam per un model federal que reconegui les singularitats de les Illes Balears i que permeti una distribució de poder més equitativa. Un model que garanteixi més autonomia i la igualtat de tracte per a tots els territoris de l’Estat», insisteix.

El Pi defensa fermament que l'arxipèlag tengui la capacitat i la necessitat de gestionar aquestes competències. «Aquest model de centralisme que encara persisteix no només limita el desenvolupament econòmic, sinó que també frena l’evolució d’un sistema de benestar adaptat a les nostres necessitats», diu Miralles.

Per això, El Pi exigeix al Govern central i al Govern Balear un compromís real i urgent per transferir aquestes competències a les Illes, tal com recull la Constitució. «Aquesta transferència no només és una qüestió de justícia, sinó també una necessitat per garantir un model de gestió més proper, eficient i adequat a les Illes Balears», explica Miralles. «El Pi continuarà la lluita perquè les Illes Balears tenguin, d’una vegada per totes, la veu i el pes que mereixen dins l’Estat», sentència.