La Plataforma del Voluntariat lliura els seus Reconeixements

La Plataforma del Voluntariat de les Illes va lliurar aquest dimarts els Reconeixements 2024. Aquests reconeixements volen valorar i donar a conèixer la tasca de les persones voluntàries, dels professionals que han treballat en favor del voluntariat i de projectes concrets d’entitats de voluntariat.

En aquesta segona edició els guardonats han estat; a la categoria de persones voluntàries ex aequo a la senyora Maria Muntaner, voluntària de Càritas Mallorca per la seva dedicació de més de 40 anys a programes de suport i acompanyament a persones en situació de vulnerabilitat, i al doctor Javier Cortés, que com a voluntari i president de la Asociación Española Contra el Cáncer va establir aliances amb la resta d’entitats del tercer sector amb l’objectiu de desenvolupar accions específiques de prevenció i sensibilització, garantint un enfocament humà i pròxim al tractament del càncer. A la categoria de professional, el reconeixement ha recaigut en Juana Lozano que ha dedicat part de la seva carrera professional, des de Creu Roja Illes Balears, a validar, promocionar i impulsar el voluntariat. Pel que fa al reconeixement a entitats del voluntariat enguany la guardonada és l'Associació Benestar i Desenvolupament- Energy Control per la formació contínua que reben les persones voluntàries així com la introducció d’eines digitals que faciliten el compliment de la normativa vigent.

L’escriptora Maria de la Pau Janer va llegir el manifest del Dia Internacional del Voluntariat, que amb el títol «Visibilitzem la solidaritat» es demana suport a les administracions per tal de fomentar la cultura del voluntariat.

A l’acte es va donar principi a la campanya 'Suma’t al Canvi. Fes Voluntariat', que vol animar a tota la ciutadania a sumar-se al moviment del voluntariat, s’han elaborat quatre enregistraments on persones voluntàries expliquen la seva experiència, durant l’acte han estat entrevistades per Maria de la Pau Janer.