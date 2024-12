MÉS: «Si avui es poden construir i legalitzar cases en zones de risc és perquè el PP ho ha volgut permetre»

Més per Mallorca ha denunciat aquest dimarts que el Partit Popular hagi votat en contra d’aturar les construccions i legalitzacions en zones de risc d’inundació, planificar-hi la desconstrucció i alternatives per qui hi viu, renaturalitzar aquests espais per fer front als riscos del canvi climàtic i protegir la vida de les persones. El partit ecosobiranista havia presentat una moció per la protecció del territori i de les persones que s’ha debatut aquest dimarts al Parlament i en la qual també demanava mesures per paralitzar l’amnistia en rústic i la construcció i legalització de cases en zones de risc, crear un cos d’inspecció de les Illes Balears o impedir nous usos residencials en rústic, però el PP i Vox hi han votat en contra.

«L’emergència climàtica és un fet i el que és imprescindible és adoptar mesures per fer front als riscos que se’n deriven i protegir la vida, però el PP ho impedeix sistemàticament» ha lamentat el diputat de Més per Mallorca, Ferran Rosa. «Si avui es poden construir i legalitzar cases en zones de risc és perquè el PP ho ha volgut permetre. Ens hauran d’explicar per què i a qui beneficien amb això, als interessos de qui», ha criticat el diputat ecosobiranista.

La moció de Més per Mallorca plantejava revisar la política territorial i l’adaptació al canvi climàtic i als riscos derivats d’aquest, en particular els d’inundació, incendi i fenòmens costaners; també l’estudi de fórmules per restablir la legalitat en lloc d’amnistiar cases il·legals en rústic, el manteniment de la imprescriptibilitat de les infraccions urbanístiques en sòl rústic, la modificació de les normes per impedir nous usos residencials i turístic en rústic, l’augment de la capacitat inspectora amb la creació d’un cos d’inspecció de les Illes Balears.

El partit ecosobiranista també hi plantejava la preservació de les lleres dels torrents, zones de policia d’aigües i zones humides i costaneres de noves construccions i renaturalitzar-les; la planificació de la desconstrucció de zones de risc d’inundació i alternatives per qui hi viu, un pla autonòmic per la renaturalització de la natura i la paralització de les edificacions fora d’ordenació en zones inundables. Tanmateix, el PP i Vox hi ha votat en contra.