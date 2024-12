La UIB deixa de publicar a X: «La pèrdua de reputació de la xarxa dificulta la difusió d’informació institucional»

El Consell de Direcció de la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha decidit deixar de publicar informació a la xarxa social X. Fins ara, la UIB ha utilitzat l’antic Twitter com a canal de comunicació amb la societat en general, per donar difusió, prioritàriament, a la informació institucional i de recerca. No obstant això, apunten que en els darrers anys, «X ha deixat de resultar útil per a la difusió de continguts informatius i per mantenir una relació sana amb la comunitat de seguidors».

Per una part, consideren que «la pèrdua de reputació de la xarxa dificulta la difusió d’informació institucional, ja que l’opacitat dels algoritmes penalitza la visibilitat de tot el que no sigui polarització, desinformació i discurs de l’odi». Per una altra part, assenyalen que existeixen «xarxes alternatives per difondre l’activitat investigadora i corporativa».

«Aquesta decisió afecta tant el perfil institucional @UIBuniversitat com els comptes dels serveis universitaris que hi tenen presència, i esperam que serveixi per obrir el camí a la resta de comptes vinculats a la UIB. La decisió serà efectiva des del dilluns, 2 de desembre», han explicat.

Actualment, la UIB té perfils institucionals a Instagram, Facebook, LinkedIn, Youtube, Telegram i, des de fa unes setmanes, a Bluesky, una xarxa on la comunitat científica ha començat a tenir una presència destacada.