Creus que el Govern hauria de destinar més recursos per a fomentar el català?

El català, llengua pròpia de les Balears, viu actualment una situació d’emergència lingüística. Les dèries reaccionàries de la dreta i l’extremadreta han situat la llengua com a factor de divisió, arraconant progressivament el seu ús públic. La partida pressupostària és insuficient per a fomentar el català, mentre la ultradreta demana una Oficina de Libertad Lingüística per a poder combatre la llengua. Amb tot, el nombre de discriminacions als catalanoparlants no atura de créixer.

Maria Ramon, diputada de Més per Mallorca, ha assegurat aquest dissabte que «vivim una situació d’emergència lingüística que fan imprescindibles polítiques d’impuls social de la llengua catalana». «La llengua pròpia del país és un patrimoni compartit que ens identifica i que enriqueix a tots, sigui quin sigui el nostre idioma familiar. I és un deure de tothom, sigui quina sigui la seva ideologia i el seu projecte nacional», ha defensat la diputada ecosobiranista.

En aquest sentit, tal com ha publicat dBalears, Més per Mallorca ha presentat esmenes a l’avantprojecte de llei de pressupostos de 2025 per a augmentar la quantia de les polítiques d’impuls social de la llengua catalana en 5 milions d’euros més, destacant les esmenes de partides per a la dinamització lingüística a les barriades (2,2 milions d’euros més), per a plans d’acollida lingüística a persones nouvingudes (150.000 euros més) o per a ajudes a creadors de contingut en català (150.000 euros més).

Sigui com vulgui, dBalears demana als seus lectors si consideren que el Govern hauria de destinar més recursos per a fomentar el català. Les possibles respostes de l’enquesta són les següents:

-Sí, vivim una situació d’emergència lingüística.

-No, ja es destinen prou recursos a fomentar la llengua.