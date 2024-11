La UOB carrega contra els punts atorgats per antic alumne: «És una mesura digna de sistemes feudals»

UOB Ensenyament ha explicat aquest divendres que una de les batalles que du a terme el sindicat és contra el punt atorgat per antic alumne en el procés d’escolarització, tal com ja va denunciar a la Mesa Sectorial d’Educació de dia 8 de maig de 2024.

UOB Ensenyament considera el punt d’antic alumne «una mesura retrògrada i discriminatòria; una distinció que es basa en el llinatge, en ser fill d’algú o d’algú altre; una mesura digna de sistemes feudals i que només pot atreure nostàlgics de l’Antic Règim, basat en la desigualtat legal i en els privilegis».

Segons ha explicat el sindicat, la setmana passada, FAPA Mallorca (Federació d’Associacions de Famílies d’Alumnes) va fer saber a la UOB que tenia pensat posar un contenciós contra l’Administració per aquesta qüestió. La idea inicial era que els sindicats donessin suport al contenciós amb llibertat per realitzar l’aportació econòmica que consideressin oportuna. UOB Ensenyament es va mostrar disposada a col·laborar-hi «activament, com fa sempre que ho considera oportú». Fa dos dies, UOB Ensenyament va rebre una altra trucada de FAPA informant d’un canvi de paradigma: el sindicat majoritari en Educació pública a les Illes Balears —més poderós econòmicament que UOB Ensenyament— havia posat com a condició per participar del contenciós una aportació mínima. «Una aportació mínima considerablement elevada i suficient per impossibilitar UOB Ensenyament a participar del procés».

UOB Ensenyament, han assegurat, «és un sindicat humil». «I és un sindicat humil perquè no trafica amb la formació dels companys docents, perquè és un sindicat que només viu de les quotes que paguen els seus afiliats i perquè no anteposa els interessos econòmics als seus principis».

UOB Ensenyament lamenta que alguns sindicats d’educació «juguin brut», i lamenta que FAPA hagi cedit «a aquest xantatge miserable menyspreant el suport i la solidaritat de UOB Ensenyament». Per la seva banda, UOB Ensenyament continuarà «incansable lluitant per allò que considera just i s’enfrontarà amb tota la força que sigui capaç al joc brut dels poderosos».