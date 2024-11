Truyol (MÉS): «No permetrem que l’odi contamini la nostra societat»

«No permetrem que l’odi contamini la nostra societat». Més per Palma celebra, aquests dies el II Cap de Setmana Antifeixista per fer front a l’amenaça de l’extrema dreta. Palma es converteix d’aquesta manera en «un centre de reflexió i d’acció contra l’extrema dreta». L’activitat és organitzada per Més per Palma i les Fundacions Darder i Mascaró, Visc a Mallorca i la Fundació Coppieters. Aquestes jornades, que compten amb la participació de figures destacades de la política, la cultura i l’activisme internacional, tenen com a objectiu «oferir eines per combatre el discurs de l’odi i fomentar una societat més justa i inclusiva».

En aquest sentit, la regidora de Més per Palma, Neus Truyol, ha inaugurat aquest divendres les jornades destacant la necessitat d’una acció decidida davant la creixent presència de l’extrema dreta. «Aquestes jornades són una resposta directa i democràtica a aquells que volen dividir-nos amb el discurs de l’odi. Palma es planta, i ho fa amb idees, reflexió i acció», ha afirmat.

El II Cap de Setmana Antifeixista inclou un programa variat i potent:

Xerrada inaugural: Fonsi Loaiza analitzarà el disseny del discurs de l’extrema dreta i com fer-hi front.

Ruta històrica: Un recorregut per la Palma antifeixista dels anys noranta a càrrec de l’escriptor Albert Herranz.

Taules rodones: Experts d’arreu del món, com Irantzu Varela (Euskal Herria), Dino Sakanovic (Bòsnia i Hercegovina) o Gautier Sabrià (Catalunya Nord), compartiran experiències locals i globals per combatre el feixisme.

L’extrema dreta: un repte global amb solucions locals

Durant la seva intervenció, Truyol ha criticat l’alarmant normalització del discurs de l’extrema dreta. «Aquestes jornades són essencials per contrarestar un model polític que promou la divisió, el racisme i l’atac als drets socials. Necessitam estratègies per resistir i avançar, no només com a ciutat, sinó també com a societat», ha afegit.

Compromís amb la cultura i la diversitat

En paral·lel a les activitats, hi haurà una Fira del Llibre Antifeixista i un servei de ludoteca per facilitar la participació de les famílies. Aquesta iniciativa reafirma el compromís de Més per Palma «amb la cultura com a eina de transformació i de resistència». L’organització reafirma així la seva aposta per construir un futur en què la convivència i els drets humans «prevalguin davant els intents de fracturar la societat». «Aquestes jornades són una demostració que Palma no cedirà davant l’extrema dreta. La nostra ciutat continuarà sent un espai de llibertat i diversitat», ha conclòs Truyol.