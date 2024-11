FAPA, Melicotó i la Unió de Pagesos presenten un calendari de fruites i verdures de temporada adreçat als més petits

FAPA Mallorca, Melicotó i la Unió de Pagesos de Mallorca han presentat un calendari per a donar a conèixer les fruites i verdures de temporada, amb clara vocació educativa, adreçat als més petits, a les famílies i com a recurs educatiu per a mestres i professors.

«El consum de fruites i verdures de temporada i de producte local és indispensable per fer front als reptes que planteja el canvi climàtic i ajuda a mantenir viva l’activitat agrària i el manteniment del paisatge. El consum local i de temporada és imprescindible i és en aquest sentit que donar a conéixer les fruites i verdures que es poden trobar en cada moment de l’any ajuda a fer-ho possible», han assenyalat.

Per això, han elaborat un calendari coincident amb el curs escolar i on es destaquen les quatre estacions de l’any que més o manco coincideixen amb els cicles productius de les plantes i dels arbres.

Miquel Àngel Guerrero, director tècnic de FAPA Mallorca, ha explicat que han volgut donar suport a aquest projecte «perquè el consum de producte local té un impacte social, ambiental, comercial i econòmic que de forma transversal afecta a molt nivells de la nostra vida i també de les famílies dels alumnes. És important tenir en compte les famílies per poder implementar canvis d’aquestes característiques».

En nom de Melicotó, el dissenyador Jaume Vich, ha volgut remarcar que «des de Melicotó sempre donam suport al món del producte local i no podem deixar de banda que el producte local i la fruita i verdura de temporada tenen una relació amb el món de la cultura i la gastronomia molt important. S’haurien de cercar estratègies que siguin coherents també en altres àmbits de producció local i de proximitat».

El secretari general de la Unió de Pagesos, Sebastià Ordines, ha explicat que «el calendari està a disposició de totes les escoles que el vulguin. Els el podem fer arribar en format digital perquè el puguin imprimir o en format paper. Allò important és arribar a totes les escoles i que les nines i els nins puguin conèixer quines fruites i verdures hi ha a cada temporada i quines no. Si no surten al calendari quasi val més no consumir-les».