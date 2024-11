Mobilització a Palma en el Dia Internacional de Solidaritat amb el Poble Palestí

Mallorca per Palestina i Ciutadans per Palestina criden a mobilitxar-se aquest divendres en el Dia Internacional de Solidaritat amb el Poble Palestí. També han volgut denunciar la convocatòria que ha programat arreu de l'Estat CCOO i UGT junt amb Recortes Cero, sota el lema 'Ni terrorismo ni genocidio', «equiparant la violència de l'Estat genocida amb la resistència palestina, i parlant de 'guerra', contraprogramant les mobilitzacions unitàries dels moviments propalestins arreu de l'Estat espanyol per pur electoralisme i per blanquejar el paper del Govern espanyol (en cap cas demanen aturar la venda d'armes, quan el moviment propalestí ens manifestam arreu de l'Estat contra la indústria armamentística)».

Manifest

29-N, DIA INTERNACIONAL DE SOLIDARITAT AMB EL POBLE PALESTÍ

«Des de Mallorca per Palestina i Ciutadans per Palestina tornam a expressar el nostre ferm suport a la legítima resistència del poble palestí davant l’ocupació que pateix des de fa un segle. Reconeixem el dret inalienable dels palestins a lluitar per la llibertat i l’autodeterminació, tal com avala el dret internacional. Més encara davant l’oportunisme del govern d’Espanya, que ven un discurs pacifista mentre manté relacions diplomàtiques i comercials amb Israel, blanquejant el genocidi. Sembla que no importi que Netanyahu i el seu govern tenguin una ordre d’arrest per part del Tribunal Penal Internacional.

En l’últim any, l’Estat no només ha exportat armes a Israel per un valor d’almenys 1,1 milions d’euros. També ha comprat armes testades en combat per un valor de 1.027 milions d’euros. No podem acceptar que mentre demana un alto el foc es beneficiï de la guerra.

Tampoc podem acceptar la hipocresia de sindicats com UGT i CCOO, que dia 30 es manifesten arreu de l’Estat sota el lema NI TERRORISME NI GENOCIDI, criminalitzant la resistència legítima del poble palestí, com si fos equiparable a l’acció genocida de l’exèrcit sionista que ha superat tots els límits del terror i l’extermini. Animam a tothom a rebutjar i no participar com a boicot a aquesta concentració: no és terrorisme, és resistència; no és una guerra, és un genocidi!

També som aquí per denunciar que la indústria armamentística, impulsada per conflictes com el d’Ucraïna i la política d’expansió de l’OTAN, fa créixer els seus beneficis a costa de la pau mundial. Tot plegat amb el finançament de bancs com Santander, BBVA, Caixabank i un llarg etcètera.

A més, darrerament Espanya, com a membre de l’OTAN, ha augmentat la despesa militar i l’exportació d’ames. Una política contrària a qualsevol esforç genuí per la pau, que augmenta el risc d’una tercera guerra mundial i, amb fets com la cessió del port de Menorca a l’OTAN, l’acosta a casa nostra. La inversió militar creix a costa dels pressupostos i afecta negativament els serveis públics i el benestar de la classe treballadora. Mentrestant, els sindicats del règim que diuen defensar-nos romanen en silenci davant les retallades i les greus conseqüències de la guerra.

No oblidam la Nakba, que el 1948 va acabar amb la vida de més de 20.000 palestins i en va forçar més de 700.000 a abandonar les seves terres. Una catàstrofe que segueix en curs, engrandida el darrer any amb més de 52.000 palestins morts a mans de l’exèrcit sionista. En aquest context, com poden UGT i CCOO qualificar de terrorisme la resistència palestina i reunir-se amb l’ambaixadora d’»Israel» sense problema? Nosaltres rebutjam les falses solucions de dos estats que abanderen junt amb Pedro Sánchez: no han estat més que una estratègia tàctica del sionisme en el seu pla de colonització total de Palestina, com diuen públicament ministres de l’entitat sionista que ja no amaguen la voluntat d’ocupar completament Gaza i Cisjordània i part de Líban.

És ben hora de defensar un Estat palestí lliure i sobirà del riu Jordà fins al Mediterrani. També, que el Líban i la resta de països de la regió puguin viure lliures de la ingerència sionista, que vol estendre’s entre el Tigris i el Nil. El sionisme és la veritable amenaça terrorista per ta tota la regió.

Per avançar en tot plegat, exigim:

- Ruptura de relacions diplomàtiques i comercials amb el sinisme. Instem el govern espanyol a cessar totes les relacions amb la potencia ocupant que es presenta com l’estat d«Israel». També exigim el cessament de l’ús de ports de l’Estat com a escala en el trànsit d’armament que l’OTAN envia a «Israel».

- Suport actiu a la Resistència Palestina. Reconeixem el dret a utilitzar tots els mitjans legítims per aconseguir la seva alliberació.

- Solidaritat Internacional. Fem una crida als col·lectius socials i als treballadors d’arreu del món a unir-se en solidaritat amb el poble palestí, i a promoure i donar suport a accions de conscienciació i a fer boicot a les empreses que contribueixen al genocidi, com les campanyes que proposa BDS.

La lluita del poble palestí és una lluita per la justícia, la llibertat i la dignitat humana. No podem romandre indiferents davant el seu sofriment. És hora de que els partits i sindicats que es declaren defensors dels drets dels treballadors abandonin tota equidistància i complicitat amb els crims del sionisme.

ATUREM EL GENOCIDI, VISCA PALESTINA LLIURE!»