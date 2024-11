GOB: «Estam en mans d’un Govern extremadament perillós per a les persones i el territori»

«La sessió parlamentària de dimarts, amb l’aprovació de la Llei de simplificació i racionalització administratives va ser la materialització de les polítiques nefastes d’aquest desgovern. L’espectacle lamentable de dimarts ens deixa en una situació sense precedents de desregulació territorial i perillositat davant la crisi climàtica». Així s'ha expressat el GOB aquest dimecres.

Els ecologistes remarquen que «fa sis mesos que permeten la construcció i legalització dins zones de perill d’inundació, erosió, esllavissament i incendi, i dimarts la Llei va tirar endavant per poder continuar fent-ho». «Aquest estiu va morir gent a Formentera per la caiguda d’una roca, també a Maó va caure una roca damunt un habitatge, hem viscut les torrentades de Sant Llorenç i seguim encara espantats pel que ha passat a València. Quan un Govern fa això, s’oblida de la població i només afavoreix expectatives de negocis per revaloritzar terres i propietats. L’especulació de sempre, però amb perill de morts. Tota Europa ens mira amb estupefacció», han assenyalat.

A més, apunten que eliminar la Comissió de Medi Ambient per a «convertir-la en un ent unipersonal i polític va en el mateix sentit d’evitar els criteris tècnics que puguin posar seny a la política territorial desbocada de l’actual equip».

«Amnistia general de les edificacions i usos il·legals a qualsevol tipus de sòl rústic. Amb silenci positiu, és a dir, si els ajuntaments no contesten, es dona el vistiplau a la legalització, i a més, amb la possibilitat de desgravar l’import del cost de la legalització. Premi extra als infractors. El frau desgrava a les Balears. Ho pagarem tots», denuncien.

Premi als infractors i a Vox

I la irresponsabilitat d’aquestes polítiques és també la irresponsabilitat en les maneres de fer aquesta política. Dimarts, el Parlament «va ser una mostra més del menyspreu a l’exercici de la democràcia parlamentària i la poca serietat amb que fan el que per ells no és més que un espectacle de cara a la galeria». L’error en la votació per part del PP va permetre que la Llei incorporés la possibilitat de construcció en ANEI. «Un despropòsit més a una llei que ja és una calamitat», critiquen.

«Balears està vivint una involució que ens torna 40 anys enrere i que fa mèrits perquè qualcú iniciï una investigació penal», conclou el GOB.