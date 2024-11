El Govern es nega a destinar un 5% de l'Impost de Turisme Sostenible a revertir l'impacte del turisme massiu en la llengua i la cultura

El conseller de Turisme Cultura i Esports, Jaume Bauzà, ha assenyalat que l'Impost de Turisme Sostenible (ITS) «no està per al foment del català». «Només em queda sentir que volen que els turistes venguin amb un certificat B2 de català», ha dit Bauzà al PSIB.

Així s'ha expressat el conseller del PP aquest dimarts al ple del Parlament, després d'una pregunta del diputat del PSIB Àlex Pitaluga, qui ha defensat la proposta de l'Obra Cultural Balear (OCB) per a destinar un 5% de l'ITS a revertir l'impacte del turisme massiu en la llengua i la cultura.

Pitaluga, per part seva, ha assenyalat que necessitam «polítiques d'integració i no mirar les dents de la gent que arriba de fora», ha criticat en referència a la proposta de Vox (validada pel PP) de fer proves dentals als menors migrants que arriben a les Balears.

A l'informe de 50 mesures per a revertir els impactes del turisme de masses en la llengua i la cultura, l'OCB explica que «al marge de les propostes i les consideracions que puguin fer altres agents socials sobre els canvis que cal introduir en el model turístic relatives a qüestions ambientals, territorials, econòmiques, laborals i socials, l’OCB vol proposar línies d’actuació que tenguin com a objectiu la sostenibilitat —és a dir, la pervivència i la plenitud al llarg del temps— de la llengua catalana a les Balears i de la cultura que s’hi expressa».

Així, expliquen que l'objectiu és «preservar els drets de la població catalanoparlant de les Balears en el seu territori històric, part inqüestionable d’un territori lingüisticocultural més ampli i amb el qual s’ha de poder relacionar amb plenitud».

Per aquest motiu, assenyalen que «l’activitat turística no pot actuar com un impediment per a l’exercici dels drets dels catalanoparlants ni com un factor de distorsió de l’ecosistema lingüístic i cultural que des de fa 800 anys és el propi de les Illes Balears».