El Consell de la Infància i l’Adolescència de l’IMAS celebra 10 anys

El conseller de Benestar Social del Consell de Mallorca i president de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Guillermo Sánchez, ha presidit l’acte de constitució del Consell de la Infància i l’Adolescència de l’IMAS 2024-2025, en el qual s’han nomenat els 48 consellers nous, d’entre 9 i 17 anys, que representaran tots els infants i adolescents que actualment estan sota alguna mesura de protecció per part pel Consell de Mallorca.

«Avui és un dia històric. Un dia en què, a més de constituir-se el nou Consell de la Infància i l’Adolescència de l’IMAS, celebram els 10 anys de la seva posada en funcionament. Darrere, hi ha l’esforç de tot un equip de professionals a qui vull agrair la tasca que fan per donar continuïtat a espais com aquest i que parteix del dret de nins, nines i adolescents a ser escoltats i a poder expressar-se lliurament, i que ens ajuda a conèixer les seves inquietuds, opinions i somnis, per poder oferir-los uns serveis a mida de les seves necessitats i que millorin l’atenció que els donam», ha dit el conseller Guillermo Sánchez.

L’any 2014 es va crear el I Consell de la Infància i l’Adolescència de l’IMAS, que va ser també el primer òrgan de participació integrat per nins i nins amb alguna mesura de protecció de tot l’Estat. Des de llavors, ha servit de model per a territoris com el País Basc o el País Valencià, que també n’han posat en marxa.

«Durant massa temps, la protecció de la infància s’ha enfocat en la mirada adulta, en la perspectiva de qui creim saber què és el millor per a ells i elles. Però la veritat és que la millor manera de protegir un nin o una nina és escoltant-lo, comprenent la seva realitat i empoderant-lo perquè sigui el protagonista del seu propi benestar. Aquest Consell no és una mera formalitat, és un canvi de paradigma fonamental», ha dit el president de l’IMAS, que, a més, ha agraït a les noves conselleres i consellers «la vostra implicació perquè el Consell de la Infància i l’Adolescència sigui el més fructífer possible. Tant vosaltres, que avui us convertiu en consellers, com els infants i adolescents que us han precedit, representau un ventall de joves en acolliment residencial o familiar i, per tant, teniu una gran responsabilitat. Us heu de sentir molt satisfets per la vostra feina. Jo n’estic orgullós».

La directora insular de Centres i Programes d’Atenció Integral a la Infància i l’Adolescència de l’IMAS, Magdalena Ramis, la directora de l'Oficina Balear d'Infància i Adolescència, els expresidents de l'IMAS, Sofía Alonso i Javier de Juan, així com representants d’UNICEF i d’altres entitats de l’àmbit de la infància i l’adolescència, també han assistit a aquest acte de constitució, que ha tengut lloc al Palma Aquàrium.

Durant l’acte també s’ha presentat 'Dret a participar', un treball elaborat pels consellers infantils i que ells mateixos varen exposar al Parlament Infantil el passat dimecres, 20 de novembre, coincidint amb el Dia Internacional de la Infància.