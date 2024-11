L'Assemblea de Docents exigeix la retirada de la segregació lingüística a les aules: «No hi ha cap argument pedagògic ni dada objectiva que la justifiqui»

L’Assemblea de Docents s’ha reunit per primera vegada aquesta curs escolar el passat dijous, 21 de novembre, a l’IES Santa Maria, per a tractar diversos temes, entre els quals han destacat «un inici de curs marcat pel retard i la improvisació en l'adjudicació de les places, la incomprensible renúncia a crear 2.000 places d'FP públiques amb fons del Ministeri, la incertesa pel desmantellament progressiu de l'IES Politècnic, la desinformació i opacitat sobre el fracassat Pla Pilot i la lliure elecció de llengua, la necessitat de fer complir el Decret de mínims i els PLC (projecte lingüístic de centre) i la vulneració dels drets laborals».

Respecte a l’inici de curs, insten la Conselleria a revisar els fets ocorreguts: «No es pot tornar a començar el curs amb l'angoixa que genera la incertesa d’un col·lectiu que no sap el seu destí fins poques hores abans. A més, volem recordar la importància de cobrir les places en el mínim temps possible per tal que els nostres alumnes tinguin l’atenció que es mereixen».

A més, han comunicat que iniciaran una campanya des de les assemblees de centre de suport a les demandes de la comunitat educativa de l'IES Politècnic, a la vegada que denuncien «les maniobres de la Conselleria per a potenciar i derivar recursos a la concertada. El pla de la Conselleria és anar extingint 300 places públiques de Secundària, en un context de creixement escolar continuat, per derivar-les a altres centres públics ja colapsats o a centres concertats propers. Hi ha cinc escoles adscrites a l’IES Politècnic que perdran el seu institut de referència i docents amb plaça definitiva que no saben on seran desplaçats».

Respecte a la segregació lingüística a les aules, exigeixen a la Conselleria la retirada del Pla Pilot i a no aplicar-lo a Secundària perquè «no hi ha cap argument pedagògic ni dada objectiva que justifiqui la necessitat d’aquest Pla. Ben al contrari, les dades recents publicades sobre del nivell de català de 4t Primària evidencien la necessitat de dedicar recursos públics per tal de millorar el nivell de la llengua català».

A més, recorden que la funció d’Inspecció Educativa i del Equips Directius és la de vetllar pel compliment dels PLC i el Decret de Mínims i, per això, els insten a «fer la seva feina». «No hem d’oblidar que en el context actual s’estan produint situacions com en aquest inici de curs escolar, amb l’assetjament cap a professorat i alumnat que vol exercir el seu dret d’expressar-se en català, dret i deure que es recull en els PLC».