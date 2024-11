Denuncien que el PP vol aprovar una moció «a favor de l'intrusisme i del frau fiscal» en el sector turístic

El senador d’Eivissa i Formentera, Juanjo Ferrer, ha denunciat aquest dimecres al ple del Senat que el Partit Popular intenta aprovar una moció per evitar que algunes empreses turístiques quedin exemptes de complir determinades obligacions legals, una proposta que és una aposta «a favor de l’intrusisme, el frau fiscal i de les caixes B».

Ferrer s’ha dirigit als senadors de les Illes Balears, demanant-los si s’han llegit el text de la moció. «Pensen votar a favor de què empreses turístiques no hagin de complir amb les obligacions de comunicació documental per tal d’afavorir l’intrusisme?». En aquest sentit, el senador ha recordat els suposats esforços que asseguren fer tant el Govern balear com el Consell d’Eivissa per combatre la competència il·legal al sector turístic, especialment pel que fa al lloguer de pisos.

Juanjo Ferrer s’ha referit també a la greu crisi que pateix la patronal hotelera pitiüsa, amb dos sectors clarament enfrontats. «Ja només cal que el Partit Popular vulgui beneficiar que empreses no professionals tinguin menys obligacions que les empreses hoteleres que treballen des de fa temps ajustant-se a la llei», ha dit. «Diuen que pretenen lluitar contra el blanqueig de capitals i el frau fiscal. Amb aquesta moció, el Partit Popular demana expressament que se n'eximeixi. Si voten a favor d’aquesta moció, no sé com ho explicaran a les illes».

El representant d’Eivissa i Formentera a la cambra alta ha reclamat al Partit Popular que centri els esforços a «aplicar les lleis que realment necessiten les nostres illes, com és la nova normativa que limita l’entrada de vehicles», que ha estat aprovada amb un ampli consens polític. També els ha exigit que controlin el lloguer turístic il·legal, «que les empreses hoteleres facilitin un allotjament als seus treballadors, com s’havia fet històricament, i que la Policia tengui accés a les dades de les persones que ens visiten, per tal de garantir la seguretat ciutadana».

«El que han de fer és escoltar el conjunt de la societat de l'illa, que demana poder viure sense que a empreses il·legals d'habitatge turístic i de lloguer de vehicles se'ls doni un tracte de favor, com diu aquesta moció. Volem poder gaudir de les nostres illes, i que els qui ens visiten ho puguin fer amb seguretat, sense que pirates sentin que amb propostes com aquestes viuen millor i, la resta, pitjor», ha conclòs el senador.