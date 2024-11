Educació obre la convocatòria d'acreditació dels estàndards de competència de 17 qualificacions professionals

La Conselleria d'Educació i Universitats ha obert la convocatòria d'acreditació dels estàndards de competència de 17 qualificacions professionals. Així, segons ha informat el Govern aquest dissabte, Educació, a través de l'Institut de les Qualificacions Professionals de les Balears (Iqpib), ha publicat en el BOIB número 149, de 14 de novembre de 2024, la Resolució del conseller Antoni Vera per la qual es convoca el procediment d'acreditació de competències adquirides a través de l'experiència laboral o altres vies no formals i informals.

Aquesta convocatòria permet avaluar i acreditar els estàndards de competència de 17 qualificacions professionals que fins ara no s'havien ofert.

Aquests estàndards de competència són la instrucció en el mètode pilates, de la família professional d'Activitats Físiques i Esportives (AFD); les repoblacions forestals i tractaments silvícoles, les operacions amb tractors i maquinària agrícola, la gestió de la producció agrícola convencional i, o ecològica, de la família professional Agrària (AGA); i el desenvolupament d'equips i sistemes electrònics i el desenvolupament de projectes i gestió de sistemes de robòtica col·laborativa, de la família professional Electricitat i Electrònica (ELA).

A més, tall i tast de pernil i paleta curats, de la família professional d'Hostaleria i Turisme (HOT); operacions auxiliars amb tecnologies digitals, operacions amb tecnologies habilitadores digitals, programació de la interacció en entorns 2D i 3D: realitat virtual, augmentada i videojocs, administració de recursos i serveis en el núvol i desplegament de productes programari en contenidors, de la professional Informàtica i Comunicacions (IFC); i enotècnia, de la família professional Indústries Alimentàries (INA).

També, aplicació de vernissos i laques en elements de fusteria i moble, acabat de fusteria i moble, acabat de fusteria i moble, muntatge i instal·lació de construccions de fusta, de la família professional Fusta, Moble i Suro (MAM); i manteniment del motor i dels sistemes elèctrics, de seguretat i confortabilitat de maquinària agrícola, d'indústries extractives i d'edificació i obra civil, de la família professional Transport i Manteniment de Vehicles (TMV).

Els destinataris d'aquest procediment d'acreditació són les persones amb experiència laboral no acreditada o bé amb formació no formal en els estàndards de competències professionals vinculats a aquestes qualificacions.

Els requisits per a participar i la documentació necessària per a formalitzar la inscripció es detallen en la Resolució publicada en el BOIB núm. 146, de 7 de novembre de 2024, que estableix les bases del procediment. Per a obtenir més informació sobre totes les qualificacions professionals ofertes, a més d'aquestes 17, i per a realitzar la inscripció, es pot consultar la pàgina web de l’Iqpib.

Aquesta convocatòria és finançada pel Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports i per la Unió Europea-Next GenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.