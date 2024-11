Llegiu aquí la proposta de l'OCB per a la sostenibilitat lingüística i cultural

Aquest divendres, l'Obra Cultural Balear (OCB) ha presentat una proposta per a la sostenibilitat lingüística i cultural. En el marc del grup de treball de patrimoni cultural de la Mesa per la Sostenibilitat, l’OCB planteja 50 propostes d’actuació immediata que persegueixen l’objectiu de neutralitzar, o com a mínim pal·liar, les conseqüències negatives que aquest model econòmic basat en el turisme de masses implica per a la llengua i cultura pròpies.

Es tracta de mesures principalment vinculades a impulsar la presència del català a l’activitat turística i de serveis i a assegurar la formació i la integració dels nouvinguts a la llengua i cultura del país.

