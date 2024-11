Sindicat Alternativa exigeix incrementar el pressupost d'Educació després dels resultats de les proves IAQSE

El Sindicat Alternativa expressa la seva preocupació sobre els resultats de les proves IAQSE, que valoren les competències de l’alumnat de les Illes Balears, que s’han donat a conèixer fa uns dies i que es varen dur a terme el passat mes de maig.

El sindicat assegura que els resultats «són dolents a totes les illes». «S’ha pogut constatar una davallada del nivell de català a 4t de Primària, però també amb les altres competències, com pot ser la competència matemàtica o la competència lingüística en llengua anglesa. Les Illes Balears es troben a nivells per sota la mitjana estatal i la mitjana europea», afirmen.

Des del Sindicat Alternativa pensen que «aquests resultats no fan més que reforçar la necessitat d’augmentar encara més el pressupost en educació per aconseguir dur a terme la davallada de ràtios per poder atendre millor a la diversitat de l’alumnat que trobam a les nostres aules». Aquest augment de pressupost que reclamen també «ha de permetre una millora de les condicions sociolaborals dels docents per tal de fer la professió atractiva i aconseguir motivar als docents que es troben en actiu ara mateix».

Des del Sindicat Alternativa volen recordar a la Conselleria «el malestar que vam recollir el passat mes de maig relacionat amb la correcció de les proves: a les mostrals es paga 2,5 euros per prova corregida, però a les no mostrals, la correcció recau sobre els docents dels departaments sense cap mena de remuneració per fer aquesta feina extra, això genera un greuge comparatiu entre docents i un menyspreu a la tasca dels docents».

Alternativa docent exigeix que «es reconsideri l’execució i el mètode de correcció de les proves IAQSE, que s’incrementi el pagament i que sigui per a tots els docents que es veuen obligats a incrementar les seves hores de feina en un moment crucial del curs». A més, consideren que «la Conselleria d'Educació hauria d’actualitzar el sistema d’introducció dels resultats en el programa informàtic per fer-lo més senzill».