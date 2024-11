L’empoderament de les persones grans centra l’Anuari de l’envelliment de les Illes Balears 2024

Fomentar l’autonomia de la gent gran amb respostes adaptades a les noves realitats i promoure així el seu empoderament i un envelliment digne i igualitari són les principals demandes dels articles que professionals de les diferents àrees de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) del Consell de Mallorca han publicat en l’Anuari de l’envelliment. Illes Balears 2024.

Un any més han editat l’Anuari la Càtedra d’Atenció a la Dependència i Promoció de l’Autonomia Personal, de la Universitat de les Illes Balears; l’IMAS i la Conselleria de Família i Afers Socials del Govern de les Illes Balears. La directora insular d’Atenció Comunitària i Promoció de l’Autonomia Personal de l’IMAS, Catalina Maria Mascaró, ha reconegut durant la presentació de la publicació el seu valor «com a eina per mostrar els canvis socials de les persones grans. L’Anuari ens ofereix una visió de l’envelliment des de diferents perspectives i ens ajuda a oferir uns serveis socials de qualitat i adaptats a les necessitats particulars de cada persona».

El conseller de Benestar Social del Consell de Mallorca i president de l'IMAS, Guillermo Sánchez, firma la presentació d'aquest Anuari que compta amb diferents articles de professionals de la institució mallorquina que, precisament, constaten com cada persona afronta la vellesa amb perspectives i inquietuds diferents. Per això, ha recalcat la directora insular, «és important escoltar la veu de la gent gran i respectar la manera en què cada persona ha decidit envellir, des de les cures que vol rebre fins a les tasques de prevenció. Parlar d’envelliment és parlar de la necessitat de fomentar l’autonomia, adequar els recursos i impulsar iniciatives perquè mantenguin uns hàbits saludables, integrats dins la comunitat i d’acord amb el seu projecte de vida».

'Padrins que cuiden. Una realitat dins del sistema de protecció d’infància i família' constata que la gent gran ha passat de ser un suport per conciliar al referent dels néts i netes, i arriben a protagonitzar el 64 % dels acolliments familiars; 'Històries de vida: trajectòria de consum de drogues i rehabilitació en persones majors de 55 anys' exposa diferents casos d’addiccions durant l’envelliment. Són dos dels articles en els quals professionals de l’IMAS evidencien el canvi social que s’ha produït i la importància de donar unes respostes determinades a cada procés d’envelliment.

Concretament, en el primer article les autores fan un incís especial en «les necessitats emocionals concretes que tenen aquestes persones grans que viuen una paternitat sobrevinguda no desitjada a una edat en què esperaven ja no tenir obligacions». En el segon article, des de la Unitat de Conductes Addictives de l’IMAS es reafirma la necessitat d’establir itineraris de cures específiques per a la gent gran que té, o ha tengut, conductes addictives.

Per part seva, l’article 'Sexualitat i dona. Una experiència amb dones i per a dones dels centres de promoció de l’autonomia de l’IMAS' reforça la importància de l’empoderament amb la presentació del programa ORG, un projecte pioner en el qual han participat 70 dones, d’entre 55 i 90 anys dels centres de promoció de l’autonomia de la gent gran de la institució mallorquina, amb l’objectiu de trencar tabús, combatre i desmitificar la hipòtesi que relaciona les dones grans amb la sexualitat i oferir recursos sobre educació sexual i salut enfocats al col·lectiu.

Autonomia, dignitat i igualtat són altres aspectes que reivindica l’IMAS per garantir un envelliment de qualitat. Així es reflecteix en l’article 'Diagnòstic i intervenció sobre l’edatisme a Mallorca', que remarca la importància de promoure accions de no discriminació i de lluitar contra els estereotips, en un any marcat precisament pel 30 aniversari de la Secció de Foment de l’Autonomia de l’IMAS.

L’Anuari de l’envelliment. Illes Balears 2024, que enguany ha arribat a la dissetena edició, s’ha convertit en un referent per conèixer la situació que viu la gent gran a l’arxipèlag des de tots els àmbits. A més de l’IMAS i de la Conselleria de Famílies i Afers Socials del Govern de les Illes Balears, la Càtedra d’Atenció a la Dependència i Promoció de l’Autonomia de la UIB també ha comptat amb la col·laboració de la Fundació Guillem Cifre de Colonya de la Caixa d’Estalvis de Pollença i de la Societat Balear de Geriatria i Gerontologia.