L’IMAS mostra preocupació per un possible boicot a la cessió d’un immoble de Defensa destinat a menors estrangers no acompanyats

El Consell de Mallorca reclama a la Delegació del Govern i al Ministeri de Defensa contundència davant la cessió urgent d’espais per acollir menors no acompanyats arribats a l’illa.

El titular de Benestar Social de Mallorca i president de l’IMAS, Guillermo Sánchez, ha explicat que «després de mesos de requerir ajuda imminent davant l’arribada massiva de menors estrangers, la Delegació del Govern va citar fa un mes l’equip tècnic de l’IMAS per visitar un espai del Ministeri de Defensa i valorar-ne la idoneïtat, juntament amb representants de les dues institucions».

«En cap moment es va advertir a l’equip de l’IMAS que la infraestructura no fos habitable, tot el contrari, i després de la pertinent inspecció, el personal de la institució mallorquina va valorar que era adequat per fer-lo servir com a centre de primera acollida, tot i que s’havien de fer petites actuacions abans de dur-hi a terme qualsevol trasllat», ha dit Guillermo Sánchez, qui, a més, ha confirmat que «després de l’aval dels tècnics, a mitjans del mes d’octubre el Consell de Mallorca va sol·licitar formalment l’inici dels tràmits per a la seva cessió».

Sánchez ha lamentat que «sembla que el Consell de Mallorca s’entossudeix amb aquest immoble, i res més lluny de la realitat. La demanda d’aquest espai concret no va partir de l’IMAS; va ser un oferiment del Ministeri a través de la Delegació del Govern, i estàvem disposats que se’ns cedís qualsevol espai, sempre que complís uns requisits mínims. Si eren necessàries intervencions per acabar d’adequar-lo, nosaltres les assumiríem, com estam fent ara mateix amb un immoble cedit pel Bisbat de Mallorca».

L’informe dels tècnics de l’IMAS, «que és l’únic al qual hem tingut accés ara per ara, determina que aquesta infraestructura reuneix les condicions tècniques per albergar un futur centre», ha dit Guillermo Sánchez.

El conseller assegura no entendre per què «Defensa, a través de la Delegació del Govern, ofereix un espai fa un mes i, una vegada confirmats els inicis dels tràmits de cessió tant pel coronel en cap de l’Estat Major com pel mateix delegat del Govern, ara se’ns comunica l’existència d’un informe de la Secretaria d’Estat d’Infància i Adolescència contrari a la seva habitabilitat, que avui dia encara no hem vist a l’IMAS, tot i que ja el coneixen alguns mitjans de comunicació, i que contradiu fonts ministerials que ens han assegurat que hi ha una reforma recent de les instal·lacions».

Enguany, ja són 292 els menors estrangers no acompanyats arribats a les costes mallorquines, 57 en aquests primers dies de novembre. Una xifra, ha assegurat el conseller, «que manté al límit el sistema de protecció. Els centres residencials especialitzats en l’atenció de menors estrangers no acompanyats estan ara mateix amb un 65% de sobreocupació».

Avui dia, 629 nins, nines i adolescents viuen en acolliment residencial en alguns dels centres gestionats per l’IMAS, dels quals 389 (el 62% del total) són menors estrangers no acompanyats. Davant aquesta situació, el conseller ha demanat «que continuïn els tràmits per a la cessió d’un espai tan necessari per a l’illa de Mallorca».