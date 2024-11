[VÍDEO] CCOO presenta una bateria de propostes perquè «la bonança econòmica arribi a la classe treballadora»

Una anàlisi feta per CCOO, a partir de les dades publicades per l’INE i Ibestat, demostra el «bon estat» del mercat de treball a les Illes Balears que continua la tendència de l’any anterior, tot i que hi ha indicis que «estam arribant a un estancament». El nombre de persones aturades ha disminuït tots els mesos si ho comparem amb els mateixos mesos del 2023. A més, s’observa un efecte de reducció de les persones desocupades durant els mesos de temporada baixa, «el que sens dubte repercuteix en l’estabilitat i seguretat econòmica als treballadors i treballadores».

Per altra banda, la contractació indefinida, «una de les conseqüències més positives de la Reforma Laboral», es manté i continua molt per sobre de la mitjana estatal.

S’observa també un augment continuat de l’afiliació a la Seguretat Social si ho comparam amb els anys anterior. Tot i això, les dades reflecteixen l’estacionalitat de la nostra economia que a les Illes Pitiüses és encara més marcada, apunta el sindicat.

Com a contrapunt, s’observa que ens queda un camí a recórrer per a arribar a la igualtat real i efectiva. La taxa d’atur femení és superior a la masculina: «les dones signen menys contractes, pateixen més temporalitat i tenen més jornades parcials que els homes. Això demostra que encara s’ha de treballar per a una igualtat real entre homes i dones en el món del treball».

En conclusió, CCOO valora que les xifres macroeconòmiques són positives, però arribam a una fase d’estancament. Per això, «hem d’aprofitar per fer les reformes necessàries i així aquesta millora es tradueixi en benestar i un avenç en les condicions de vida de la classe treballadora».

Per aquest motiu, el sindicat presenta una bateria de propostes sindicals dirigides «a la millora de la qualitat de feina i de vida de la classe treballadora». Aquestes aposten per una transformació de model econòmic que superi l’estacionalitat i que presenti la formació i qualificació com a motor d’aquest canvi. També inclouen mesures encaminades a la reducció de les bretxes de gènere i la sinistralitat laboral i precarietat que són insuportables. Finalment, proposa iniciatives per a ajustar els salaris al cost de la vida a les Balears i reduir la crisi habitacional que patim.