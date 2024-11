Aquestes són les recomanacions del Servei d'Emergències de les Illes Balears per a protegir-se de la DANA

Aquest dimarts arriba una nova DANA a les Balears i el Servei d'Emergències (112) ha decretat un Índex de Gravetat 01 (IG-01) a totes les Illes per tempestes i precipitacions intenses. Per aquesta mateixa raó, Emergències ha llançat diverses recomanacions per a enfrontar-se als efectes adversos de la DANA en diferents situacions.

En primer lloc, si som a ca nostra, és important assegurar les portes i finestres de l'habitatge. A més, recomanen retirar de l'exterior tot el que pugui ser arrossegat per l'aigua i el vent. En el cas que comenci a entrar aigua, és molt important evitar les zones baixes com ara soterranis i garatges i dirigir-se a les zones altes de l'habitatge. També recomanen traslladar medicaments, documents, elements de valor i aigua potable i menjar a llocs alts de la casa, així com productes perillosos. Finalment, si l'aigua entra a l'immoble, hem de desconnectar l'interruptor general de l'electricitat.

Per una altra banda, han avisat que hem d'evitar desplaçaments innecessaris. No obstant això, si la tempesta ens agafa fora de casa, recomanen circular per carreteres principals. En cas de baixa visibilitat, hem de detenir el vehicle i senyalitzar-ne la situació. Si el cotxe es queda immobilitzat, hem d'abandonar-lo i situar-nos a alguna zona elevada. També remarquen la importància de dur el telèfon mòbil carregat i suficient combustible a l'automòbil. Finalment, alerten que no hem d'estacionar a ponts, voreres o desembocadures.