El Col·lectiu Aurora Picornell acomiada Ángeles Escalona, una de les seves impulsores i organitzadora de lectures feministes

El Col·lectiu Aurora Picornell (CAP) acomiadarà aquest dilluns, 11 de novembre, a una de les seves fundadores i organitzadora de diverses lectures feministes, Ángeles Escalona, morta fa unes setmanes.

Ho faran en un acte que se celebrarà a partir de les 18.30 hores a la biblioteca municipal de Can Sales, que durant la dictadura franquista va exercir com a presó de dones i per la qual va passar Picornell, entre altres presoneres republicanes.

Segons ha informat Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB) en un comunicat, els últims anys de militància d'Escalona van estar centrats en l'organització de lectures feministes de gran èxit i que van funcionar com a espai de «reflexió, construcció d'alternatives i formació».

També va ser una coneguda militant del Partit Comunista Espanyol (PCE) i d'Esquerra Unida des de fa més de 30 anys.