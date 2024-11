MÉS denuncia el Consell pel desmantellament de les polítiques de joventut

El grup de Més per Mallorca al Consell ha lamentat avui el desmantellament de les polítiques de joventut per part del Consell de Mallorca. Els consellers ecosobiranistes han detectat retallades pressupostàries i l’eliminació de diferents programes en aquest departament a l’esborrany dels pressupostos insulars que el pacte PP-Vox ha previst per l'exercici de 2025. Així, segons consta a la documentació que, finalment, el govern de Llorenç Galmés ha traslladat als grups de l’oposició es detallen aquestes retallades que, segons Jaume Alzamora «són intolerables suposen un retrocés i minven les oportunitats del jovent».

En concret, el portaveu de MÉS al Consell ha explicat que el pressupost dels ajuts destinats als serveis municipals de joventut davalla en mig milió d’euros respecte enguany. Una retallada a la qual cal afegir altres 350.000 euros en inversions destinades a ajuntaments, empreses i entitats juvenils. En total, 850.000 euros.

Alzamora ha recordat que durant els governs de progrés es van posar en marxa polítiques de joventut als pobles, més enllà de la dinamització juvenil. «Gràcies al Consell van aconseguir dotar els ajuntaments de la capacitat d’implementar polítiques locals més enllà de la dinamització i l’oci amb la figura de personal tècnic de joventut». Ara en canvi, ha assegurat, «veim un retrocés significatiu». Segons Alzamora, «si durant els darrers anys, el jovent ha estat un dels grups que més ha patit les conseqüències del treball precari i de la manca d’oportunitats, ara, la situació és encara més complicada si continuen aquestes polítiques per part de PP-Vox».

En aquest sentit, la consellera Catalina Inès Perelló ha detallat a més que el projecte de pressupost tampoc contempla cap partida pressupostària destinada a iniciar el desenvolupament normatiu de la Llei de Joventut de les Illes Balears. Un desplegament que, Perelló, remarca, «hauria de fer-se de manera conjunta amb ajuntaments i entitats juvenils». De fet, això suposaria l’aprovació del pa Insular de Joventut. «L’actual direcció Insular de Joventut no ha previst cap passa en aquest sentit així com tampoc contempla la creació del principal òrgan de participació pels joves com és el Consell de la Joventut de Mallorca». En paraules de Perelló, «queda ben palès que la intenció del PP no és fer una aposta clara», ha conclòs.