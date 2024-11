Campanya per a exigir l'aturada de la llei que permet la legalització i noves construccions a zones inundables de les Balears

El GOB Mallorca exigeix al Govern que aturi la llei que permet la legalització i noves construccions i usos a zones inundables de les Illes Balears i que el proper dimarts, 12 de novembre, arriba al Parlament. Si aquesta llei va endavant, el Govern Prohens donarà llum verda a una norma que ens porta a l’abisme només quinze dies després de la terrible DANA que ha arrasat València.

«La gestió del desastre de València s’ha vist fortament agreujada per uns polítics que no varen dubtar en posar els interessos de les empreses i els sectors econòmics per davant de la vida de les persones i l’interès públic. A les nostres Illes, els interessos immobiliaris, turístics i especulatius no poden passar per davant de la seguretat de les persones», assenyala el GOB.

Per tot això, demanen quatre mesures urgents per a «aturar els plans macabres» del Govern:

1. Eliminar amb efectes retroactius la possibilitat de legalització de construccions i usos en sòl rústic – especialment aquelles situades en zones inundables o àrees de risc d’inundacions, incendis o esllavissades. Consolidar la urbanització del sòl rústic, l’artificialització d’aquest, la interrupció dels canals naturals d’evacuació i omplir-lo d’usos residencials i turístics, contribueix a agreujar la situació perquè impedeix que el sòl fèrtil faci la seva funció de retenció de l’aigua. Tot això ajudaria a mitigar els danys provocats per inundacions.

2. Aturar la possibilitat del decret-llei per construir en zones de risc. Si el Parlament convalida el decret llei el proper dia 12, caldrà depurar i exigir responsabilitats a qui, des de l’àmbit privat promou i executa, i des de l’àmbit públic facilita i aprova, noves construccions en zones inundables, i altres zones de risc (incendis, erosió, esllavissades).

3. Aplicar les mesures de les Assemblea Ciutadana pel Clima com es varen comprometre políticament. assembleapelclima.uib.cat/propostes-2/

4. Recuperar la integritat de la Llei de Benestar per a les Generacions Presents i Futures que també han mutilat amb el decret-llei de suposada simplificació administrativa tot i el suport popular que va rebre amb més de 12.000 signatures recollides. Recuperar-la i complir el que aquesta determina pel que fa a l’avaluació dels impactes de les polítiques actuals sobre el benestar de les filles i fills d’aquesta terra i evitar aquestes polítiques curtterministes.

Els ecologistes consideren que cal «un gir urgent i imprenscindible de les polítiques de planificació i gestió territorials». «La DANA mortal de Valencia ha superat amb escreix l’huracà Milton d’EEUU. El món sencer ha vist imatges de la tempesta i la seva devastació i des d’aquí, miràvem temerosos com viatjava cap a Mallorca després de destruir-ho tot al seu pas per nombroses localitats del País Valencià», han apuntat.

El GOB assenyala que el canvi climàtic és la «nova normalitat»: «les Illes també tenen huracans i DANAs i a més estam entre els primers de la coa per seguir rebent-ne més i molt més forts. Formam part del Mediterrani calent, vulnerable, canviant i abatut, que espera encara pitjors episodis molt aviat. La freqüència i intensitat de les catàstrofes naturals mediterrànies està augmentant. L’emergència climàtica és real i nosaltres estam en l’epicentre europeu. Necessitam governs que ens protegeixin amb polítiques actives de mitigació, prevenció i adaptació a la nova normalitat climàtica».

Per tot això, el GOB impulsa una recollida d’adhesions d’entitats i persones per a exigir que, de manera urgent, el Govern de Prohens assumeixi, per a començar, aquestes quatre mesures urgents. I perquè a partir d’aquí, «comenci a treballar de valent en polítiques de vertadera emergència climàtica».

Formulari d’adhesions: https://forms.gle/KMZmRQ8LLQY1Mo3q9