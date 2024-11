MÉS celebra la decisió del Tribunal Suprem sobre la limitació de grans superfícies i la defensa del comerç de proximitat

El portaveu de Més per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha celebrat avui el pronunciament del Tribunal Suprem que avala la prohibició d'un centre comercial a ses Fontanelles (Palma) a través del Pla d'Equipaments Comercials (PECMA) aprovat fa dues legislatures per la institució insular. Alzamora ha mostrat la seva satisfacció davant d'una sentència que posa punt final a un llarg recorregut judicial que, finalment, dona la raó als plantejaments defensats per la formació ecosobiranista.

De fet, la sentència certifica que les mesures incloses en el PECMA són "legitimes i proporcionals" per promoure un desenvolupament sostenible. Així, l'alt tribunal fa valdre la decisió adoptada durant la presidència de Miquel Ensenyat (MÉS) d'impulsar un model de foment del comerç de proximitat.

Així, Alzamora ha assegurat que el pronunciament del tribunal «és una bona notícia per al comerç de proximitat, generador d'ocupació, motor econòmic als nuclis urbans i agent dinamitzador dels barris com a alternativa a model depredador que representen les grans superfícies i franquícies lligades al sector turístic». En aquest sentit, el portaveu de Més per Mallorca ha recordat que el pla impulsat per MÉS, i ara avalat pels tribunals, va ser dissenyat amb la idea d'implantar un nou model territorial «fomentant el comerç de proximitat i millorant la mobilitat».

Segons Jaume Alzamora, el PECMA va ser concebut amb una idea doble: reforçar el comerç a la Part Forana, especialment a zones com Inca i Manacor, evitant una centralització en els accessos a Palma i impulsant el comerç de proximitat a Ciutat. «En el seu moment la proposta va aconseguir un gran consens que fins i tot incloïa el PP; Ara, els tribunals donen suport a una iniciativa política que a més de ser majoritària disposava de tots els avals tècnics», ha conclòs.