Jutgen una família per explotar treballadors i vendre productes carnis caducats i manipulats a Mallorca

La Secció Primera de l'Audiència Provincial celebra des d'aquest dilluns i durant tota la setmana el judici contra una família propietària d'un establiment alimentari ubicat a Santa Ponça per vendre productes carnis caducats i manipulats i, a més, explotar els treballadors.

Estan acusats el fundador de l'establiment i els seus quatre fills, tres homes i una dona, per a qui la fiscal sol·licita penes que arriben a 25 anys de presó.

En concret, el Ministeri Públic demana per a cadascun dos anys per delicte contra la salut pública, un per estafa, un altre per falsedat en document mercantil i un altre per un delicte contra els drets dels treballadors.

Segons l'escrit d'acusació, entre el 2015 i el 2018 els acusats varen incórrer en nombroses irregularitats sanitàries en relació amb els productes carnis que oferien a l'establiment. Entre altres pràctiques, no comptaven amb dades sobre la seva traçabilitat, manipulaven l'etiquetatge per a canviar la data de caducitat, oferien menjars preparats sense autorització i especejaven carn també sense estar-hi habilitats.

A més, segons es recull a l'escrit de la fiscal, imposaven als treballadors jornades maratonianes de treball sense respecte als descansos i sense pagar les hores extraordinàries que feien.

El Ministeri Públic reclama igualment el tancament del negoci durant cinc anys.